В автобусе в Екатеринбурге вывесили лист с «плоским» шрифтом Брайля

Фотография вызвала резонанс среди подписчиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

В одном из автобусов в Екатеринбурге вывесили "нечитаемое" объявление с распечатанным шрифтом Брайля, сообщает подписчик паблика "Типичный Екатеринбург" "ВКонтакте".

– В автобусе 19-го маршрута скан выпуклого текста просто распечатали и приклеили на стекло. Очень полезная информация для слабовидящих, – написал пользователь Alex Steam.

Правда, подписчица Даша Демакова быстро опровергла эту информацию.

– Это не скан, это специальная бумага с пупырышками, они четко ощущаются, – написала она.

Пользователи социальной сети с иронией отнеслись к такой новости.

– Зато по нормативам числится, галочка есть, отвалите! Чему тут, собственно, удивляться-то? – написал в комментариях пользователь Павел Романович.

– Эту страну не победить, слабовидящие обладают телепатическими способностями,– высмеяла ситуацию Александра Александровна.

– Не только в 19 маршрутке, но и на других маршрутках есть такие листы для слабовидящих, – написала Лиана Югова.

Добавим, что этим летом водитель маршрутки в Екатеринбурге высадил молодую мать с ребенком прямо на ходу.

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