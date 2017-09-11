В автобусе в Екатеринбурге вывесили лист с «плоским» шрифтом Брайля

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017
В одном из автобусов в Екатеринбурге вывесили "нечитаемое" объявление с распечатанным шрифтом Брайля, сообщает подписчик паблика "Типичный Екатеринбург" "ВКонтакте".
– В автобусе 19-го маршрута скан выпуклого текста просто распечатали и приклеили на стекло. Очень полезная информация для слабовидящих, – написал пользователь Alex Steam.
Правда, подписчица Даша Демакова быстро опровергла эту информацию.
– Это не скан, это специальная бумага с пупырышками, они четко ощущаются, – написала она.
Пользователи социальной сети с иронией отнеслись к такой новости.
– Зато по нормативам числится, галочка есть, отвалите! Чему тут, собственно, удивляться-то? – написал в комментариях пользователь Павел Романович.
– Эту страну не победить, слабовидящие обладают телепатическими способностями,– высмеяла ситуацию Александра Александровна.
– Не только в 19 маршрутке, но и на других маршрутках есть такие листы для слабовидящих, – написала Лиана Югова.
- Добавим, что этим летом водитель маршрутки в Екатеринбурге высадил молодую мать с ребенком прямо на ходу.
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