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В Екатеринбург придет еще одна авиакомпания-лоукостер

В Екатеринбург придет еще одна авиакомпания-лоукостер
16+
Фото: Галина Исакова / "Наша Газета"
Минимальный тариф составит 888 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Новая российская бюджетная авиакомпания "Азимут" начала продажу билетов. Об этом сообщается на сайте лоукостера. Из Екатеринбурга на новом перевозчике можно будет улететь в Ростов-на-Дону. Рейсы стартуют 22 октября. Минимальный тариф для маршрута составит 888 рублей в одну сторону.

азимут

Фото: страница "Азимут" "ВКонтакте".

В Ростов-на-Дону самолеты будут летать два раза в неделю по средам и воскресеньям. Продажи билетов уже открыты на сайте перевозчика.

  • Это будет третья авиакомпания, кроме «Ямала» и NordStar, летающая из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону.
  • Местом базирования лоукостера будет аэропорт в Ростове-на-Дону. 

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Галина Исакова, 12.09.2017, 15:47
Тэги: Самолет, Расписание, Отдых
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