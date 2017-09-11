В Екатеринбурге нет желающих отремонтировать участок улицы 8 Марта за 13 миллионов рублей

Речь идет об участке дороги от театра "Щелкунчик" в сторону Автовокзала и остановке "Фрунзе".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Информация о тендере на ремонт улицы 8 Марта от дома номер 104 (театр "Щелкунчик") до переулка Банный появилась на портале госзакупок.

На эти работы из городского бюджета выделяется 13,8 миллиона рублей. Кроме того, строительная компания, которая возьмется за ремонт улицы, должна отремонтировать остановку общественного транспорта "Фрунзе".

Документы принимаются до 28 сентября, победителя тендера определят 2 октября, а окончание работ планируется к Новому году.

Напомним, первый конкурс на ремонт этого же участка мэрия объявила в июне, но тогда никто из строителей не заявился на участие.

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