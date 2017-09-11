В Екатеринбурге поджигателя ККТ «Космос» заставят компенсировать ущерб за свой счет

Сумма ущерба будет подсчитана уже на этой неделе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко заявил, что мэрия взыщет ущерб с поджигателя ККТ "Космос". Об этом стало известно из выступления Дударенко в программе "Открытая студия. Екатеринбург" на канале "41-Домашний".

Напомним, взрыв у входной группы ККТ "Космос" произошел утром 4 сентября. Мужчина на грузовике, заполненном газовыми баллонами, врезался в двери кинотеатра, а затем кинул в автомобиль бутылку с зажигательной смесью. Пожар уничтожил входную группу здания. После мужчина скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими. Его личность установлена – это 39-летний житель Ирбита, который состоит на учете у психиатра. Возбуждено уголовное дело. Никто, кроме самого поджигателя, не пострадал.

В ремонте нуждаются пожарная сигнализация, потолок, входная группа. По прогнозам, сумма ущерба будет подсчитана и предъявлена поджигателю уже на этой неделе.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман полагает, что ККТ "Космос" подожгли из-за скандального фильма "Матильда".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!