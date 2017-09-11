В Екатеринбурге потеплеет до плюс 20

Непогода отступит во второй половине недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

В Екатеринбурге в ближайшие дни потеплеет до плюс 20 градусов.

По данным Уральского гидрометцентра, 14 сентября температура воздуха в городе поднимется до +18-20 градусов днем. Осадков при этом не будет, погода будет облачной с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь и снижение температуры до +7-9 градусов. Ветер юго-западный, порывы силой до 14 метров в секунду.

Однако до этого в Екатеринбурге возможны заморозки по ночам до -2 градусов. Днем 12 и 13 сентября температура воздуха не поднимется выше +13 градусов. Возможны небольшие дожди.

В Свердловской области также ожидается потепление до +20 градусов, на севере и крайнем востоке - до +10. 12 сентября возможен мокрый снег и умеренный дождь, 13 сентября — небольшие дожди, в горах — умеренные.

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