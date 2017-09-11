В Екатеринбурге появится новая работа уличного художника Тимофея Ради

Вывеску установят на одном из заводов в рамках уральской индустриальной биеннале.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

В Екатеринбурге появится еще одна работа уличного художника Тимофея Ради, сообщает корреспондент НАШЕЙ.

В рамках 4-й уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая пройдет в Екатеринбурге и на Урале с 14 сентября по 12 ноября этого года, в уральской столице появится новая работа стоит-арт художника Тимофея Ради. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной грядущему мероприятию.

В ночь на 12 сентября на здании приборостроительного завода в Екатеринбурге установят светящиеся буквы: "Кто мы, откуда, куда мы идем?". Они сменят давнюю вывеску "Слава труду!", лозунг, который здесь был в советские времена.

Фото: Марина Подкорытова/Наша Газета