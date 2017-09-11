В Екатеринбурге продадут имущество депутата, советовавшего россиянам «меньше есть»

Илья Гаффнер объявлен банкротом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Арбитражный суд Свердловской области 27 сентября рассмотрит график реализации имущества депутата-банкрота Гаффнера, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. Прославился Гаффнер на всю страну, когда сказал, что россиянам, имеющим небольшие доходы, надо меньше есть. При этом областное управление Федеральной службы судебных приставов сообщило о долге Гаффнера кредиторам в размере 196 миллионов рублей.

Напомним, Илья Гаффнер был объявлен банкротом. Депутат выступал поручителем компании "Шиловское", которая не погасила кредиты в "Россельхозбанке". В октябре прошлого года судебные приставы приняли решение ограничить депутату право на выезд за границу. В настоящее время имущество Гаффнера не реализовано, не произведены расчеты с кредиторами. В конце сентября будет рассмотрен вопрос о порядке, условиях и о сроках реализации имущества депутата-банкрота.

В июле 2016 года екатеринбуржцы увидели спорткар Aston Martin за 13 миллионов рублей, припаркованным около Заксобрания. Машина оказалась собственностью семьи депутата Гаффнера.

В марте 2017 года Арбитражный суд Свердловской области выставил на продажу два охотничьих ружья, которые принадлежат депутату Илье Гаффнеру. Запрашиваемая сумма – 140 тысяч рублей.

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