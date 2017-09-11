В Екатеринбурге стало больше курящих женщин

При этом показатель среди мужчин снизился.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

За последние два года в Екатеринбурге наметилось снижение количества курящих мужчин, сообщает "Городской центр медицинской профилактики".

Если в 2015 году этот показатель составлял 39,8%, то сейчас – 33,7%. Однако больше стали курить представительницы прекрасного пола. За два года этот показатель увеличился с 14,4% до 16,2%.

При этом почти четверть горожан курит постоянно – 24,1%, и малая часть людей курит иногда – 2,9%.

Пагубное воздействие никотина на организм доказано еще в 60-х годах прошлого столетия.

Курение – фактор риска, лежащий в основе 25 заболеваний.

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