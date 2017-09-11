Приборостроительный завод, 25 городов и почти 60 млн рублей: в Екатеринбурге стартует 4-я Уральская биеннале

В создании основного арт-проекта приняли участие более 60 художников со всей России, а также из-за рубежа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

В Екатеринбурге в четверг, 14 сентября, состоится официальное открытие IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Она будет работать до 12 ноября. Общая стоимость проекта составила около 60 миллионов рублей, он затронул 25 городов и охватил 59 маршрутов, рассказали 12 сентября на пресс-конференции в ТАСС.

Основная тема выставки в этом году – "Новая грамотность", она посвящена труду и досугу недалекого будущего. Художники в своих работах постарались изобразить изменения, которые в ближайшее время произойдут в общественной, экономической, культурной сферах. Основной проект биеннале расположился в здании бывшего Уральского приборостроительного завода на набережной Городского пруда.

Всего в проекте задействовано 27 городов Свердловской и Челябинской областей. В течение биеннале в них будут проходить выставки, экскурсии, спектакли, концерты, тренинги.

Как рассказала комиссар IV Уральской биеннале Алиса Прудникова, изначально бюджет проекта составил около 30 миллионов рублей. Поддержку биеннале оказали Министерство культуры РФ, правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга. Позже стоимость проекта увеличилась почти вдвое, среди партнеров биеннале Свердловская железная дорога, Кыштымский медеэлектролитный завод, "Уральские локомотивы", Надеждинский металлургический завод и другие.

– Мероприятие планируется очень масштабным: будет несколько десятков поездок по городам Урала, с посещением заброшенных и действующих заводов. В этом году впервые сделали Университет биеннале с образовательными программами для детей, подростков и взрослых. В создании основного арт-проекта приняли участие более 60 художников со всей России, а также из-за рубежа. Маршрут 4-й биеннале по городам Большого Урала — это 19 000 километров. Более 20 городов с действующими предприятиями, старыми демидовскими заводами стали для художников арт-резиденциями. Они представляют свои произведения и там, где творили, и на итоговой выставке в Екатеринбурге, – рассказала Алиса Прудникова.

Куратор основного проекта Жоан Рибас отметил, что его проект посвящен осмыслению того, как люди доросли до восприятия действительности через призму IV индустриальной революции, которая для многих художников уже произошла. Сам художник говорит, что его вдохновили остановившиеся часы на заводе.

– Когда мы только пришли в здание завода, то увидели, что все часы остановились в разное время. Когда ты идешь по пространству завода, ты словно путешествуешь во времени: здесь – два часа, здесь – три часа, здесь – восемь. И от этого мы оттолкнулись, чтобы ухватить всю историю индустриального Урала. В экспозиции задействовано 70 работ 60 художников из 19 стран, включая такие далекие от Урала Зимбабве и Индонезию, и близкие города – Нижний Тагил и другие, – рассказаж Рибас. Для журналистов сегодня же провели и краткий пресс-тур по основной площадке Уральской индустриальной биеннале, но, как оказалось, художник Жоан Рибас запретил показывать недоделанную экспозицию на первом и третьем этажах. В здании бывшего завода уже прибрано, мусор почти весь вывезен, стены где-то покрашены в белый, где-то в черный цвета. Оформлено все "в духе биеннале", то есть современно и с применением интерактивных элементов. Например, в большом зале, где раньше был цех, регулярно звонят старые стационарные телефоны, в "кабинетах" висят экраны, где транслируются видеоролики. Художник Руди Дисельер из Швейцарии подвесил медные пластины на медную проволоку и пустил по ней ток, чтобы получить резонансные звуки.