В Свердловской области директор УК два месяца забирал себе зарплату сотрудников

Общая сумма долга перед 67 работниками составила 1,3 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Прокуратура Североуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора "УК "Веста".

С марта по май 2016 года он не выплачивал зарплату 67 сотрудникам. Общая сумма долга составила 1,3 миллиона рублей.

В это же время директор выдавал завышенную зарплату себе и работникам административно-управленческого аппарата и финансово-экономического отдела.

Факт задержки денег выявили в ходе прокурорской проверки, после чего и завели уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации".

Руководство "УК "Веста" ранее привлекалось к ответственности за подобное. В 2016 году после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность в 18,3 миллиона рублей.

Сейчас остаток задолженности составляет чуть более 3 миллионов рублей.

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