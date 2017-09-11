В Свердловской области директор УК два месяца забирал себе зарплату сотрудников

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017
Прокуратура Североуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора "УК "Веста".
С марта по май 2016 года он не выплачивал зарплату 67 сотрудникам. Общая сумма долга составила 1,3 миллиона рублей.
В это же время директор выдавал завышенную зарплату себе и работникам административно-управленческого аппарата и финансово-экономического отдела.
Факт задержки денег выявили в ходе прокурорской проверки, после чего и завели уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации".
- Руководство "УК "Веста" ранее привлекалось к ответственности за подобное. В 2016 году после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность в 18,3 миллиона рублей.
-
Сейчас остаток задолженности составляет чуть более 3 миллионов рублей.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!