В Свердловской области продлили предупреждение о заморозках

Ночью и утром 13 сентября похолодает до -4 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Синоптики продлили предупреждение о заморозках в Свердловской области.

Ночью и утром 13 сентября ожидается понижение температуры в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр. Похолодание наступило в Свердловской области в минувшие выходные, когда на севере региона выпал снег.

В результате трассы покрылись льдом, из-за чего областное управление ГИБДД обратилось к автомобилистам с предупреждением.

Однако уже в четверг, 14 сентября, в Екатеринбурге и области ожидается потепление до +20 градусов в дневное время.

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