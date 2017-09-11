В Свердловской области продлили предупреждение о заморозках

Ночью и утром 13 сентября похолодает до -4 градусов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017
Синоптики продлили предупреждение о заморозках в Свердловской области.
Ночью и утром 13 сентября ожидается понижение температуры в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр. Похолодание наступило в Свердловской области в минувшие выходные, когда на севере региона выпал снег.
В результате трассы покрылись льдом, из-за чего областное управление ГИБДД обратилось к автомобилистам с предупреждением.
- Однако уже в четверг, 14 сентября, в Екатеринбурге и области ожидается потепление до +20 градусов в дневное время.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!