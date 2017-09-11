«Выжил, благодаря тому, что вылетел в окно»: НАША поговорила с женой одного из пострадавших в ДТП на Полевском тракте

По словам супруги, брат пострадавшего уговаривал его в этот день не ехать на работу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Страшная авария, унесшая жизни сразу восьми человек, произошла на Полевском тракте в субботу. Бригада монтажников газовой компании возвращалась домой с объекта в Екатеринбурге. После столкновения с тягачом только четырем мужчинам из бригады, ехавшей в Полевской на двух УАЗах, удалось остаться в живых. НАША поговорила с женой 29-летнего Дениса Хмелинина Марией.

Ее мужу чудом удалось выжить. Дениса спасло то, что вовремя столкновения с тягачом он вылетел в окно.

Позвонил и сказал: "Не чувствую ног, все ребята в куски разорваны"

– Как вы узнали о случившемся?

– Денис мне позвонил. Сказал, что попали в аварию, и что он лежит и не чувствует ног. Он сказал: "Тут ребята лежат, в куски все разорваны, по ходу все мертвы". Его голос дрожал.

Мария рассказала, что после звонка мужа ей стало плохо. Она упала, начала кричать и молить бога, чтобы супруг остался жив.

В этот момент рядом находилась мама Марии, она привела женщину в чувство и постаралась успокоить.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Карты так и остались в руках

– Как все произошло?

– Денис рассказал, что в машине они играли в карты. Удар пришелся в левую часть, а они сидели справа. Все в один миг произошло. Он увидел, как на них грузовик едет. Потом хлопок. Только что был в УАЗе, а через миг уже на дороге и не чувствует ног, причем карты у него в руках остались.

По словам жены, Денис все время находился в сознании: все видел и все понимал.

Накануне брат сказал: "Не езди на работу"

– Какие-то предчувствия накануне произошедшего были?

– Я вообще всегда переживаю, так как Денис постоянно в дороге. Еще я возмущена тем, что в выходные ему нужно ездить на работу!

По словам Марии, в пятницу вечером, накануне аварии, родной брат Дениса предложил ему устроить застолье. Зная, что брату утром на работу, он сказал: "Не езди. Не выйдешь, да и все". Но мужчина так поступить не мог.

– Денис очень ответственный. Он сказал: пить не буду, Валерку Овчинникова забирать с утра нужно, вместе на работу поедем, не могу его подставить! А Валера погиб...

"В тот день мы поссорились..."

Супруга Дениса рассказала, что они поругались накануне случившегося.

– В этот день мы повздорили и целый день не общались. Потом он написал мне, что у него сегодня мечта сбылась, я не ответила. А потом поступил звонок. Денис сказал: "Маша я попал в аварию, ты только не волнуйся. Со мной все хорошо". Затем звонил мне на протяжении часа, пока его везли в больницу. После всего этого никаких обид, и в дальнейшем только взаимопонимание. Вот так можно обидеться, гадостей наговорить и, не дай бог, это будет последнее слово... Ужасно...

Фото: страница Дениса в соцсети

"Работает в поте лица, чтобы у нас все было".

– А про какую мечту говорил вам муж?

– Денис очень много работает и старается для нас с дочерью. У нас ипотека, и он работает в поте лица. Он всегда говорит: "Мне ничего не надо, лишь бы вам было хорошо". Нет, вы плохо не подумайте, он у нас и сыт, и одет хорошо. Денис давно мечтал купить себе браслет. В тот день он его купил и радовался этому.

– Кто, по вашему мнению, виноват в случившемся?