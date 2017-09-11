За кражу гусей, велосипеда и постельного белья житель Талицы получил четыре года «строгача»

Вор не гнушался тащить даже продукты из ближайшей гостиницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.09.2017

Суд приговорил жителя Талицы к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию краж, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Поймать вора-серийника оперативникам помог звонок одного из потерпевших, который жаловался на кражу телефона. Как выяснилось, телефон стоимостью около пяти тысяч рублей пропал после совместной пьянки двух мужчин. Подозреваемого задержали. В ходе следствия он признался и в других кражах: украл у своих соседей два велосипеда, восемь гусят, а также постельное белье и продукты из гостиницы на сумму пять тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба".

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