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Екатеринбург попал в топ-10 самых культурных городов России

Екатеринбург попал в топ-10 самых культурных городов России
16+
Фото: Pixabay
86% опрошенных горожан довольны количеством культурных заведений в уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Екатеринбург вошел в десятку самых культурных российских городов.
 
Финансовый университет при правительстве РФ подготовил рейтинг российских городов по количеству культурных заведений и общему уровню культурной среды. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где 93% опрошенных заявили, что довольны количеством театров, кинотеатров, галерей и библиотек. В десятку также попали Казань, Грозный, Новосибирск, Москва, Пенза, Уфа и Краснодар. 
 
Список замыкает уральская столица. 86% опрошенных в Екатеринбурге считают, что в городе имеется достаточно культурных заведений. 
  • Опросы проводились в рамках проекта по оценке качества жизни в городах России.
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Маша Шмурыгина, 12.10.2017, 13:05
Тэги: Рейтинг, Культура
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