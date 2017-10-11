Екатеринбург попал в топ-10 самых культурных городов России

86% опрошенных горожан довольны количеством культурных заведений в уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Екатеринбург вошел в десятку самых культурных российских городов.

Финансовый университет при правительстве РФ подготовил рейтинг российских городов по количеству культурных заведений и общему уровню культурной среды. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где 93% опрошенных заявили, что довольны количеством театров, кинотеатров, галерей и библиотек. В десятку также попали Казань, Грозный, Новосибирск, Москва, Пенза, Уфа и Краснодар.

Список замыкает уральская столица. 86% опрошенных в Екатеринбурге считают, что в городе имеется достаточно культурных заведений.