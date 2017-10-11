Екатеринбургскую компанию оштрафовали за свалку возле аэропорта Кольцово

Горы мусора угрожали самолетам из-за концентрации птиц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

В Екатеринбурге МУП "ЖКХ Западное" получил штраф за свалку вблизи аэропорта Кольцово. Свалка угрожала полетам, так как способствовала концентрации птиц, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Предприятие организовало несанкционированную свалку на полигоне бытовых отходов в 8 километрах от контрольной точки аэропорта Кольцово. МУП свозил на полигон бытовые и пищевые отходы, из-за чего над свалкой стали летать стаи птиц, что создавало угрозу безопасности для самолетов.

Суд обязал компанию прекратить свозить мусор и очистить участок. Кроме этого, МУП получил штраф, о размерах которого не сообщается.