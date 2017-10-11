Екатеринбургскую компанию оштрафовали за свалку возле аэропорта Кольцово

Наверх
Почти 50% пассажиров успели сделать по одной пересадке: в Екатеринбурге подвели итоги тестирования повременного тарифа
18:48, сегодня
В Свердловской области предприятия сбрасывали сточные воды в несколько рек и водохранилищ
18:39, сегодня
Ночь музыки – 2018 в Екатеринбурге не состоится без тебя!
18:00, сегодня
В Екатеринбурге мошенницы украли у пожилой пары 50 тысяч рублей
17:17, сегодня
К 2019 году число банкоматов и терминалов Группы ВТБ превысит 30 тысяч
Свердловское правительство увеличило доходы и расходы области почти на два миллиарда
15:54, сегодня
Центробанк РФ представил банкноты по 200 и 2000 рублей
15:47, сегодня1
Перекрытия на площади 1905 года будут продолжаться еще больше недели
15:22, сегодня
Компания ВТБ Страхование запускает программу страхования пассажиров и водителей Яндекс.Такси
Санврачи забраковали 4 тонны мяса в Свердловской области
15:04, сегодня
В Екатеринбурге задержали налетчиков на салоны сотовой связи
14:08, сегодня
В Свердловской области начался суд над владельцами собак, которые до смерти загрызли девочку
13:24, сегодня
Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay
Екатеринбург попал в топ-10 самых культурных городов России
13:05, сегодня2
Бывший муж тагильчанки Дарьи Зембицкой получил 9,5 лет колонии строгого режима за убийство экс-супруги
12:32, сегодня
Свердловчанин до полусмерти избил сожительницу и покончил с собой
12:07, сегодня
Объем капремонтов многоквартирных домов Свердловской области выполнен на 81%
Свердловчанин, которому передали 49 кг наркотиков через тайник, получил 9 лет "строгача"
11:51, сегодня
В Екатеринбурге арестовали двух угонщиков иномарок
11:37, сегодня
Театральный проект "Дом Актера – Детям" в Екатеринбурге
11:20, сегодня
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции по DCM, ECM and M&A за 9 месяцев 2017 года
Прокуратура разберется с екатеринбургским водителем автобуса, зажавшим в дверях маму с ребенком
11:18, сегодня
В Екатеринбурге 60 детей-сирот получили жилье
10:45, сегодня
Баскетболистки УГМК начали свой путь в Евролиге с победы
10:21, сегодня
Группа ВТБ в партнерстве с 1С продлила акцию "Тест-драйв" до конца года
Ночью в Екатеринбурге из пожара спасли 30 человек
09:41, сегодня
Певец Шура "позарился" на должность мэра Екатеринбурга
09:17, сегодня1
Уральцы не останутся без знаменитого майонеза "ЕЖК"
08:46, сегодня
Группа ВТБ реализует залоговое имущество в регионах России
Как проветрить квартиру, не открывая окон: руководитель техотдела оконной компании поделился опытом
08:31, сегодня1
В Екатеринбурге в пожаре погиб хозяин частного дома
08:27, сегодня
В Свердловской области снизились зарплаты
08:22, сегодня2
Группа ВТБ и УПН заключили партнерское соглашение
Долги свердловчан за тепло и горячую воду достигли 5,2 миллиарда рублей
20:22, 11.10.20171
На шести улицах Екатеринбурга появилось освещение
19:47, 11.10.20171
Прокуратура Екатеринбурга высказалась о лжеминированиях
19:32, 11.10.2017
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: Зазеркалье
День Lexus: в Екатеринбурге Сбербанк забрал у бизнесмена внедорожник за долги по кредиту
19:25, 11.10.2017
Ученые института геофизики раскритиковали план строительства храма-на-воде
18:52, 11.10.20174
В центре Екатеринбурга снова нельзя будет проехать по площади 1905 года
18:35, 11.10.2017
ВТБ выдал кредит ведущему производителю газетной бумаги в России
В Екатеринбурге перед судом предстанет серийный грабитель салонов сотовой связи
18:29, 11.10.2017
У производителя майонеза "ЕЖК" отозвали лицензию
18:03, 11.10.2017
Пьяный парень разгуливал с ружьем по Екатеринбургу
17:23, 11.10.2017
ВТБ расширяет сотрудничество с ОАО "НГК "Славнефть"
Оборот по эквайрингу Группы ВТБ превысил 1 трлн рублей
16:25, 11.10.20171
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Rusal встал в очередь на включение в MSCI Russia
16:10, 11.10.2017
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за задержку рейсов из Екатеринбурга
15:55, 11.10.2017
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
Как ускорить капитальный ремонт в своем доме
15:50, 11.10.20171
Непропущенные на "зебре" пешеходы обойдутся водителям дороже
15:48, 11.10.20171
СКР снял с казаков-участников бойни в Цыганском поселке Екатеринбурга обвинение в убийстве
15:41, 11.10.2017
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
Дмитрий Маликов посетил музей ИЗО в Екатеринбурге
14:59, 11.10.2017
В Краснотурьинске прокуратура и следователи начали проверку после изъятия детей у иностранцев
14:46, 11.10.2017
У екатеринбургской УК отобрали Lexus за долги
14:35, 11.10.2017
ВТБ получил статус работодателя, аккредитованного "Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров"
Игроки "Урала" сыграют в валенках против "Автомобилиста"
14:16, 11.10.2017
Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали бесплатными
14:15, 11.10.2017
Особо опасный преступник торговал шаурмой в Екатеринбурге
14:04, 11.10.2017
Дистанционное трудоустройство online: методика и инструментарий
В Екатеринбурге раскрыли убийство мужчины на Уралмаше
13:46, 11.10.20171
Население Свердловской области продолжает сокращаться
13:13, 11.10.20171
В Свердловской области стены старого клуба рухнули на рабочих
12:55, 11.10.2017
Капитальный ремонт подвальных помещений: что включает в себя данный вид работ
В Свердловской области на площади 1000 "квадратов" горит цех по ремонту локомотивов
12:20, 11.10.2017
Болельщики подали два миллиона заявок на билеты на ЧМ-2018
11:45, 11.10.2017

Екатеринбургскую компанию оштрафовали за свалку возле аэропорта Кольцово

Екатеринбургскую компанию оштрафовали за свалку возле аэропорта Кольцово
16+
Фото: pxhere.com
Горы мусора угрожали самолетам из-за концентрации птиц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

В Екатеринбурге МУП "ЖКХ Западное" получил штраф за свалку вблизи аэропорта Кольцово. Свалка угрожала полетам, так как способствовала концентрации птиц, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
 
Предприятие организовало несанкционированную свалку на полигоне бытовых отходов в 8 километрах от контрольной точки аэропорта Кольцово. МУП свозил на полигон бытовые и пищевые отходы, из-за чего над свалкой стали летать стаи птиц, что создавало угрозу безопасности для самолетов.
 
Суд обязал компанию прекратить свозить мусор и очистить участок. Кроме этого, МУП получил штраф, о размерах которого не сообщается.
  • Между тем во время проверок прокуратура выявила более 40 нелегальных свалок, угрожающих полетам на различных аэродромах – в Рощино, Плеханово, Баландино, Курган, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Оренбург, Магнитогорск и другие.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 12.10.2017, 19:37
Тэги: Самолет, Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
МЧС ЖКХ Взятки Смерть Интервью Происшествия Храм святой Екатерины Коллекторы Деньги Финансы Скандалы Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мода Выставки Ельцин-центр Растения Психология ВУЗ Отключение света Уралмаш, Эльмаш Розыск Культура Эксклюзив Медицина Расстрел Новости России Мультимедиа Катастрофа Фото Убийство Ирины Вахрушевой Хэллоуин-2015 Волейбол Производство Слухи Мистика Ошибки врачей Футбол Развлечения Дороги Семья Интернет Горячее Баскетбол Личное Образование Отдых Женщины В Екатеринбурге -40 градусов Дорожные воины Голодовка в колонии История Екатеринбурга История успеха Бэби-боксы Скандал с Новиковым Здоровье Строительство Еда Недвижимость Дети ЗАГС Гололед Погода Транспортная реформа Отношения Бизнес Криминал В Египте разбился самолет с российскими туристами Пожар Секс СМИ Студенты Репортаж Авто Горящие авто Красота Рейтинг Приостановка полетов в Египет Биатлон Музыка Грипп в Екатеринбурге Взрыв Суд Общественный транспорт Мировые новости Убийство в Рахмангулово Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Школа Религия Конкурсы ГИБДД Спорт ЧМ-2018 Доска позора Высокие технологии ЖКХ Свердловской области Обрушение крыши на Калинина Позитив ИГИЛ Крушение самолета под Ростовом Искусство Сибирская язва Лайфхак Жизнь в городе Кризис и санкции Туризм Пусть говорят Самолет Недвижимость Свердловской области Необычное Рецензия Ту 154 Видео Животные Экономика Мужчины Грипп Екатеринбуржцы в разных странах Ловец покемонов Дом-2 Мотоциклы Экономия Хоккей Политика Шоу-бизнес Самолет Минобороны упал в Якутии Новости дня Скорая помощь Опрос Кто заработал Снос монастыря на Качканаре Война ритуальных агентств Приговор Лошагину Истории 9 мая Парковки Расстрел на Депутатской Расписание 9 мая Корь Новый год Новости Транспорт Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ДТП Тест Знаменитости Дело Пьянкова Афиша Путин Военный репортаж Статистика

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru