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МЧС разослало жителям Свердловской области сообщения с просьбой не выходить на улицу

МЧС разослало жителям Свердловской области сообщения с просьбой не выходить на улицу
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Фото: архив НАШЕЙ
В регионе сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Областное управление МЧС рассылает свердловчанам смс-сообщения с предупреждением о смоге и просьбой ограничить пребывание на улице.
 
Напомним, в регионе объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. По данным синоптиков, опасность накопления вредных примесей в атмосферном воздухе будет сохраняться до вечера пятницы, 13 октября.
 
В связи с этим спасатели рекомендуют свердловчанам как можно реже выходить на улицу, не ездить на личном автомобиле и быть внимательными к своему здоровью, особенно людям с хроническими заболеваниями.
  • Уральский гидрометцентр прогнозирует на ближайшие дни слабый неустойчивый ветер в Екатеринбурге и Свердловской области. На территории региона возможны небольшие дожди, в уральской столице без осадков. Температура воздуха в Екатеринбурге не поднимется выше +11 днем, ночью – не ниже нуля градусов. В области при прояснении температура может опуститься до -5 градусов ночью, днем – до +12.
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Маша Шмурыгина, 12.10.2017, 20:14
Тэги: Погода
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