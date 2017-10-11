МЧС разослало жителям Свердловской области сообщения с просьбой не выходить на улицу

В регионе сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Областное управление МЧС рассылает свердловчанам смс-сообщения с предупреждением о смоге и просьбой ограничить пребывание на улице.

Напомним, в регионе объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. По данным синоптиков, опасность накопления вредных примесей в атмосферном воздухе будет сохраняться до вечера пятницы, 13 октября.

В связи с этим спасатели рекомендуют свердловчанам как можно реже выходить на улицу, не ездить на личном автомобиле и быть внимательными к своему здоровью, особенно людям с хроническими заболеваниями.