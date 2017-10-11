Бывший муж тагильчанки Дарьи Зембицкой получил 9,6 лет колонии строгого режима за убийство экс-супруги

И штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор Сергею Какшину, обвиняемому в убийстве бывшей супруги Дарьи Зембицкой, сообщили в областной прокуратуре.

Убийство произошло 9 января 2017 года. Около семи часов утра Дарья вышла во двор дома на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле, чтобы погреть машину. Там ее уже ждал Сергей. Между бывшими супругами произошел конфликт, мужчина несколько раз ударил Дарью по шее и голове, что увидела находившаяся на балконе женщина.

Заметив ее, Сергей сел в свою машину, припаркованную у стены дома, и оттуда стал наблюдать за Дарьей. Он увидел, что женщина, подойдя к подъезду, упала и осталась лежать без движения. Какшин подумал, что Дарья скончалась из-за нанесенных им ударов и, думая, что она мертва, решил вывезти ее тело в безлюдное место.

Какшин увез Дарью на Серебрянский тракт. Проехав по тракту 400 метров, он заметил, что Дарья очнулась. Тогда он вынес женщину из машины и бросил в сугроб неподалеку от автозаправки.

– Непосредственно после этого Какшин, стремясь довести до конца свой преступный умысел, сначала нанес Зембицкой 1 удар ногой по голове, а затем этой же ногой надавил на переднюю поверхность шеи потерпевшей, перекрыв ей дыхание, и удерживал ногу в таком положении до тех пор, пока не убедился, что бывшая супруга мертва, после чего скрылся с места преступления, – рассказали в ведомстве.

Какшин сам заявил о пропаже Дарьи в полицию и два дня помогал силовикам в поисках, пока не сознался в убийстве. Гособвинитель просил для обвиняемого 10 лет колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы, а также штраф в размере 13 миллионов рублей.