Перекрытия на площади 1905 года будут продолжаться еще больше недели

Рабочие доделывают ремонт по ночам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Из-за продолжающегося ремонта площадь 1905 года будет перекрываться для транспорта еще несколько дней. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Среднего Урала.

Перекрытия будут действовать по ночам (с 22.00 до 06.00) до 20 октября.

– Будет перекрыта четная сторона проспекта Ленина в районе проезда к дому № 9 на улице Вайнера и на перекрестке с переулком Банковским, – рассказали в мэрии. – Кроме того, движение ограничат на нечетной стороне проспекта Ленина на перекрестке с улицей Вайнера.

В администрации Екатеринбурга добавили, что в данный момент рабочие благоустраивают пешеходные зоны, также въезды и выезды на площади 1905 года.

Ранее мы подробно рассказывали о ремонте на площади 1905 года.

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