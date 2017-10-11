Певец Шура «позарился» на должность мэра Екатеринбурга

Певец целый день гулял по уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Накануне Екатеринбург без повода посетил певец Шура. Он целый день гулял по уральской столице и выкладывал фотографии в Instagram и Facebook, чем ответили и горожане, которые сфотографировались с ним.

– Сегодня был интересный денёчек, совершенно случайно познакомилась с певцом Шурой (Сашей на самом деле), у меня была моя книга, я, конечно же, ему с удовольствием подарила. После этого он попросил меня поставить автограф. Так приятно, когда звезда шоу-бизнеса просит тебя поставить автограф! Ну я его, конечно, тоже попросила, и мы обменялись автографами, – написала у себя в Facebook автор книги "Вкусный Екатеринбург" Влада Зеленская.

Днем Шура побывал у городской администрации, гулял по улице Вайнера, получил книгу с автографом экс-мисс Екатеринбург Софии Никитчук.

Вечером певец пришел на концерт своего коллеги по эстраде Дмитрия Маликова, который посетил музей ИЗО и Ельцин Центр перед своим концертом.

Судя по "историям" Шуры в Instagram, ночью он побывал в одном из ночных заведений города, где продемонстрировал свои вокальные данные, но не как исполнитель, а как гость.

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