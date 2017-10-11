Почти 50% пассажиров успели сделать по одной пересадке: в Екатеринбурге подвели итоги тестирования повременного тарифа

В администрации отметили, что никаких технических проблем обнаружено не было.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017
Сегодня в мэрии подвели промежуточные итоги тестирования повременного тарифа в трамваях, троллейбусах и автобусах.
В сентябре в эксперименте приняли участие 130 пассажиров-тестировщиков.
110 пассажиров выбрали тариф "30 минут". При его использовании почти 50% пользователей успевали сделать по одной пересадке, а 28% успели совершить две. Параллельно тестировался и тариф "60 минут".
– Никаких проблем в техническом плане в ходе тестирования выявлено не было. На данном этапе работы рассматривается и прорабатывается вопрос тестирования повременного тарифа с использованием коммерческих перевозчиков, – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
- Также повременный тариф планируется ввести и в метрополитене.