Почти 50% пассажиров успели сделать по одной пересадке: в Екатеринбурге подвели итоги тестирования повременного тарифа

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В администрации отметили, что никаких технических проблем обнаружено не было. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017 Сегодня в мэрии подвели промежуточные итоги тестирования повременного тарифа в трамваях, троллейбусах и автобусах. В сентябре в эксперименте приняли участие 130 пассажиров-тестировщиков. 110 пассажиров выбрали тариф "30 минут". При его использовании почти 50% пользователей успевали сделать по одной пересадке, а 28% успели совершить две. Параллельно тестировался и тариф "60 минут". – Никаких проблем в техническом плане в ходе тестирования выявлено не было. На данном этапе работы рассматривается и прорабатывается вопрос тестирования повременного тарифа с использованием коммерческих перевозчиков, – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Также повременный тариф планируется ввести и в метрополитене.

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, 12.10.2017, 18:48

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Евгений Стоянов , 12.10.2017, 18:48Тэги: Транспорт Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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