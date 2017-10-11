Прокуратура разберется с екатеринбургским водителем автобуса, зажавшим в дверях маму с ребенком

Женщина получила травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Инцидент произошел во вторник, 10 октября, около семи часов утра на остановке "Спортивная" на Краснофлотцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Водитель пассажирского ПАЗа во время закрытия двери зажал ногу 32-летней пассажирки, которая выходила из автобуса, и начал движение. При этом женщина держала на руках своего маленького ребенка.

В результате женщина упала, получив травму ноги, ей пришлось обратиться в больницу.

По факту случившегося прокуратура начала проверку.

– Будет установлено, соблюдаются ли организацией-перевозчиком требования закона о необходимости прохождения водителями обязательного медицинского освидетельствования, соблюдаются ли нормы отдыха водителей между сменами, отметили в свердловской прокуратуре.

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