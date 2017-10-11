Роспотребнадзор оштрафовал управляющую компанию в Екатеринбурге

Ведомство обнаружило нарушения в работе УК "Верх-Исетская".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Роспотребнадзор оштрафовал екатеринбургскую управляющую компанию "Верх-Исетская". Во время проверок ведомство обнаружило нарушения санитарного законодательства в работе УК.

Управляющая компания не выполняла лабораторный контроль в местах накопления отходов, не предоставила техрегламент по условиям сбора и накопления отхожов, хранения твердых промышленных отходов, класс опасности отходов не был согласован с учреждением по государственному санитарно-эпидемиологическому контролю, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Кроме этого, не на всех контейнерных площадках во дворах домов количество контейнеров соответствовало требованиям. УК также не соблюдала требования к размещению знака о запрете курения, а сотрудники компании не проходили флюорографию и вакцинацию.