Роспотребнадзор оштрафовал управляющую компанию в Екатеринбурге

Ведомство обнаружило нарушения в работе УК "Верх-Исетская".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017
Роспотребнадзор оштрафовал екатеринбургскую управляющую компанию "Верх-Исетская". Во время проверок ведомство обнаружило нарушения санитарного законодательства в работе УК.
Управляющая компания не выполняла лабораторный контроль в местах накопления отходов, не предоставила техрегламент по условиям сбора и накопления отхожов, хранения твердых промышленных отходов, класс опасности отходов не был согласован с учреждением по государственному санитарно-эпидемиологическому контролю, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Кроме этого, не на всех контейнерных площадках во дворах домов количество контейнеров соответствовало требованиям. УК также не соблюдала требования к размещению знака о запрете курения, а сотрудники компании не проходили флюорографию и вакцинацию.
- Помимо этих нарушений, спецодежда персонала не проходила необходимую чистку, стирку и другие виды обработки. По результатам проверки УК получила штраф на сумму 190 тысяч рублей.