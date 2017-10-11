Наверх
Свердловское правительство увеличило доходы и расходы области почти на два миллиарда
15:54, сегодня
Центробанк РФ представил банкноты по 200 и 2000 рублей
15:47, сегодня
Перекрытия на площади 1905 года будут продолжаться еще больше недели
15:22, сегодня
Санврачи забраковали 4 тонны мяса в Свердловской области
15:04, сегодня
К 2019 году число банкоматов и терминалов Группы ВТБ превысит 30 тысяч
В Екатеринбурге задержали налетчиков на салоны сотовой связи
14:08, сегодня
В Свердловской области начался суд над владельцами собак, которые до смерти загрызли девочку
13:24, сегодня
Екатеринбург попал в топ-10 самых культурных городов России
13:05, сегодня
Компания ВТБ Страхование запускает программу страхования пассажиров и водителей Яндекс.Такси
Бывший муж тагильчанки Дарьи Зембицкой получил 9,5 лет колонии строгого режима за убийство экс-супруги
12:32, сегодня
Свердловчанин до полусмерти избил сожительницу и покончил с собой
12:07, сегодня
Свердловчанин, которому передали 49 кг наркотиков через тайник, получил 9 лет "строгача"
11:51, сегодня
Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay
В Екатеринбурге арестовали двух угонщиков иномарок
11:37, сегодня
Театральный проект "Дом Актера – Детям" в Екатеринбурге
11:20, сегодня
Прокуратура разберется с екатеринбургским водителем автобуса, зажавшим в дверях маму с ребенком
11:18, сегодня
Объем капремонтов многоквартирных домов Свердловской области выполнен на 81%
В Екатеринбурге 60 детей-сирот получили жилье
10:45, сегодня
Баскетболистки УГМК начали свой путь в Евролиге с победы
10:21, сегодня
Ночью в Екатеринбурге из пожара спасли 30 человек
09:41, сегодня
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции по DCM, ECM and M&A за 9 месяцев 2017 года
Певец Шура "позарился" на должность мэра Екатеринбурга
09:17, сегодня1
Уральцы не останутся без знаменитого майонеза "ЕЖК"
08:46, сегодня
Как проветрить квартиру, не открывая окон: руководитель техотдела оконной компании поделился опытом
08:31, сегодня1
Группа ВТБ в партнерстве с 1С продлила акцию "Тест-драйв" до конца года
В Екатеринбурге в пожаре погиб хозяин частного дома
08:27, сегодня
В Свердловской области снизились зарплаты
08:22, сегодня1
Долги свердловчан за тепло и горячую воду достигли 5,2 миллиарда рублей
20:22, 11.10.2017
Группа ВТБ реализует залоговое имущество в регионах России
На шести улицах Екатеринбурга появилось освещение
19:47, 11.10.20171
Прокуратура Екатеринбурга высказалась о лжеминированиях
19:32, 11.10.2017
День Lexus: в Екатеринбурге Сбербанк забрал у бизнесмена внедорожник за долги по кредиту
19:25, 11.10.2017
Группа ВТБ и УПН заключили партнерское соглашение
Ученые института геофизики раскритиковали план строительства храма-на-воде
18:52, 11.10.20174
В центре Екатеринбурга снова нельзя будет проехать по площади 1905 года
18:35, 11.10.2017
В Екатеринбурге перед судом предстанет серийный грабитель салонов сотовой связи
18:29, 11.10.2017
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: Зазеркалье
У производителя майонеза "ЕЖК" отозвали лицензию
18:03, 11.10.2017
Пьяный парень разгуливал с ружьем по Екатеринбургу
17:23, 11.10.2017
Оборот по эквайрингу Группы ВТБ превысил 1 трлн рублей
16:25, 11.10.20171
ВТБ выдал кредит ведущему производителю газетной бумаги в России
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Rusal встал в очередь на включение в MSCI Russia
16:10, 11.10.2017
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за задержку рейсов из Екатеринбурга
15:55, 11.10.2017
Как ускорить капитальный ремонт в своем доме
15:50, 11.10.20171
ВТБ расширяет сотрудничество с ОАО "НГК "Славнефть"
Непропущенные на "зебре" пешеходы обойдутся водителям дороже
15:48, 11.10.20171
СКР снял с казаков-участников бойни в Цыганском поселке Екатеринбурга обвинение в убийстве
15:41, 11.10.2017
Дмитрий Маликов посетил музей ИЗО в Екатеринбурге
14:59, 11.10.2017
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
В Краснотурьинске прокуратура и следователи начали проверку после изъятия детей у иностранцев
14:46, 11.10.2017
У екатеринбургской УК отобрали Lexus за долги
14:35, 11.10.2017
Игроки "Урала" сыграют в валенках против "Автомобилиста"
14:16, 11.10.2017
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали бесплатными
14:15, 11.10.2017
Особо опасный преступник торговал шаурмой в Екатеринбурге
14:04, 11.10.2017
В Екатеринбурге раскрыли убийство мужчины на Уралмаше
13:46, 11.10.20171
ВТБ получил статус работодателя, аккредитованного "Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров"
Население Свердловской области продолжает сокращаться
13:13, 11.10.20171
В Свердловской области стены старого клуба рухнули на рабочих
12:55, 11.10.2017
В Свердловской области на площади 1000 "квадратов" горит цех по ремонту локомотивов
12:20, 11.10.2017
Дистанционное трудоустройство online: методика и инструментарий
Болельщики подали два миллиона заявок на билеты на ЧМ-2018
11:45, 11.10.2017
В Верхотурье подожгли частный дом: в огне погибли дедушка и его двухлетняя внучка
11:41, 11.10.2017
В Свердловской области директор МУПа потратил деньги организации на ремонт своей квартиры
11:10, 11.10.2017
Капитальный ремонт подвальных помещений: что включает в себя данный вид работ
На перекрестке ЕКАД и Челябинского тракта заработала новая схема движения
10:42, 11.10.2017
Городские СМИ продолжают следить за ситуацией, сложившейся вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга
10:20, 11.10.20173

Санврачи забраковали 4 тонны мяса в Свердловской области

Санврачи забраковали 4 тонны мяса в Свердловской области
16+
Фото: pxhere.com
Чаще всего нарушения производства фиксировались в колбасных изделиях и консервах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Сотрудники Роспотребнадзора забраковали более 4 тонн мясной продукции в магазинах Свердловской области. Всего за 3 квартал 2017 года санврачи проверили 103 тонны мяса.
 
Большая часть мясной продукции браковалась из-за несоответствия требованиям документов и техрегламентов, в том числе по критериям фальсификации, сообщили в областном Роспотребнадзоре. В 3 квартале этого года специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии изучили 3,5 тысячи проб мясной продукции на соответствие микробиологическим показателям, из которых неудовлетворительными оказались 318 проб; 696 проб исследовали по физико-химическим и санитарно-химическим показателям, из них не прошли проверку 87 проб; на фальсификацию исследовали 391 пробу, 19 были неудовлетворительными.
 
Чаще всего несоответствие нормам фиксировалось среди колбас (наличие растительного белка, камеди гуара, крахмала, мяса птицы вместо заявленной говядины) и мясных консервов (наличие грубой ткани, хрящей, сухожилий, крупных кровеносных сосудов).
 
Кроме этого, санврачи проверили 813 предприятий по производству и обороту мясной продукции и в 521 из них нашли нарушения. По итогам проверок Роспотребнадзор составил 1 251 протокол об административных нарушениях. 11 предприятий приостановили работу, а общая сумма штрафов составила почти 22 миллиона рублей.
  • Ведомство также направило в правоохранительные органы 4 материала для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 12.10.2017, 15:04
Тэги: Еда
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Мистика Пусть говорят Жизнь в городе В Екатеринбурге -40 градусов Отдых Общественный транспорт Отношения СМИ Шоу-бизнес Красота Школа 9 мая Бэби-боксы Видео Храм святой Екатерины Мода Грипп в Екатеринбурге Горячее Недвижимость Война ритуальных агентств Погода Приговор Лошагину Ту 154 МЧС Баскетбол Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Сибирская язва Взрыв Грипп Слухи Туризм Корь Здоровье Парковки Истории 9 мая Ельцин-центр Позитив Недвижимость Свердловской области Обрушение крыши на Калинина Футбол Происшествия Расстрел на Депутатской Расписание Голодовка в колонии Строительство Необычное Интернет Горящие авто Кто заработал Новости Новый год Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новости дня Религия Взятки ВУЗ Высокие технологии Коллекторы Деньги Убийство в Рахмангулово ЖКХ Свердловской области Конкурсы Транспортная реформа Авто Пожар Интервью Спорт Розыск Гололед Доска позора Культура Медицина Лайфхак Хоккей История успеха Секс Репортаж Крушение самолета под Ростовом Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Политика Знаменитости Приостановка полетов в Египет Кризис и санкции Рецензия Растения Бизнес Криминал Мужчины ИГИЛ Студенты Скандал с Новиковым Дом-2 Дороги ЖКХ Тест Статистика Транспорт Дело Пьянкова Новости России Скорая помощь История Екатеринбурга Ловец покемонов Суд Животные Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Финансы Военный репортаж Женщины Музыка Снос монастыря на Качканаре Дорожные воины Искусство Ошибки врачей Смерть Хэллоуин-2015 Эксклюзив Афиша Биатлон Мультимедиа Мировые новости Психология В Египте разбился самолет с российскими туристами ЧМ-2018 Образование Опрос ЗАГС ГИБДД Экономия Еда Выставки Екатеринбуржцы в разных странах Самолет Минобороны упал в Якутии Путин Дети Личное Самолет Катастрофа Экономика Волейбол Убийство Ирины Вахрушевой Фото Рейтинг Производство Скандалы Мотоциклы ДТП Развлечения Расстрел Семья

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru