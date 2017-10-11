Санврачи забраковали 4 тонны мяса в Свердловской области

Чаще всего нарушения производства фиксировались в колбасных изделиях и консервах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

Сотрудники Роспотребнадзора забраковали более 4 тонн мясной продукции в магазинах Свердловской области. Всего за 3 квартал 2017 года санврачи проверили 103 тонны мяса.

Большая часть мясной продукции браковалась из-за несоответствия требованиям документов и техрегламентов, в том числе по критериям фальсификации, сообщили в областном Роспотребнадзоре. В 3 квартале этого года специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии изучили 3,5 тысячи проб мясной продукции на соответствие микробиологическим показателям, из которых неудовлетворительными оказались 318 проб; 696 проб исследовали по физико-химическим и санитарно-химическим показателям, из них не прошли проверку 87 проб; на фальсификацию исследовали 391 пробу, 19 были неудовлетворительными.

Чаще всего несоответствие нормам фиксировалось среди колбас (наличие растительного белка, камеди гуара, крахмала, мяса птицы вместо заявленной говядины) и мясных консервов (наличие грубой ткани, хрящей, сухожилий, крупных кровеносных сосудов).

Кроме этого, санврачи проверили 813 предприятий по производству и обороту мясной продукции и в 521 из них нашли нарушения. По итогам проверок Роспотребнадзор составил 1 251 протокол об административных нарушениях. 11 предприятий приостановили работу, а общая сумма штрафов составила почти 22 миллиона рублей.

Ведомство также направило в правоохранительные органы 4 материала для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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