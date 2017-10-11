Свердловчанин, которому передали 49 кг наркотиков через тайник, получил 9 лет «строгача»

Сотрудники ФСБ задержали мужчину на трассе возле Каменска-Уральского.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

В Каменске-Уральском суд вынес приговор обвиняемому в наркоторговле. Мужчину задержали с 49,5 килограммами синтетических наркотиков, сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что в 2016 году Михаил М. с помощью переписки в интернете договорился с неизвестным человеком о продаже наркотиков на территории России в особо крупном размере. Подельники договорились, что "поставщик" наркотиков будет покупать вещества, расфасовывать их и помещать в тайники в разных городах, а Михаил будет отвозить извлеченные из тайников наркотики в Екатеринбург.

За эту работу мужчина должен был получить 1500 долларов США через тайник. Следуя указаниям, Михаил приехал в Каменск-Уральский, где на 11-м километре трассы Каменск-Уральский – поселок Черемхово для него был подготовлен тайник с синтетическими наркотиками общей массой 49,5 килограммов.

Он переложил наркотики в свой автомобиль, чтобы отвезти в Екатеринбург, но завершить свое дело не смог, так как был задержан на месте поджидавшими его сотрудниками ФСБ.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

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