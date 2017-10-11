Свердловчанин до полусмерти избил сожительницу и покончил с собой

Женщина получила перелом черепа, сейчас она в коме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

В Верхней Салде 33-летний местный житель Михаил Н. до полусмерти избил свою 32-летнюю сожительницу Татьяну К., сообщает Ura.ru.

фото: личная страница Михаила "ВКонтакте".

Причина конфликта пока неизвестна. Михаил и Татьяна были в гостях 5 октября, женщина собралась домой, но сожитель не отпустил ее. Между ними произошла драка. В итоге Татьяну доставили в 23 больницу Екатеринбурга с открытым переломом черепа, ключицы и позвонков.

фото: личная страница Татьяны "Вконтакте"

Женщина находится в коме, и врачи пока не берутся делать прогнозы.

После случившегося Михаил пошел домой и покончил с собой. Сегодня пройдет поминальный обед по нему.