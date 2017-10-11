Свердловское правительство увеличило доходы и расходы области почти на два миллиарда

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017
Правительство Свердловской области в ходе сегодняшнего заседания приняло постановление об изменении областного бюджета на 2017 год.
Так, доходы в этом году увеличатся на 1,9 миллиарда рублей и достигнут суммы в 205,9 миллиарда. На такую же сумму парламентарии планируют увеличить и расходы региональной казны, которые составят 219,5 миллиарда.
– Изменения позволят обеспечить дополнительное финансирование мероприятий в таких сферах, как здравоохранение, культура, спорт, расширение инвестиционной привлекательности региона, – приводит слова вице-губернатора- министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко департамент информполитики региона.
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