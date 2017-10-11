Уральцы не останутся без знаменитого майонеза «ЕЖК»

На комбинате заявили, что не будут останавливать производство. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017 На днях в СМИ появилась информация о приостановлении деятельности ОАО "Жировой комбинат", из-за решения Росприроднадзора. На предприятии отреагировали и заявили, что комбинат продолжает работать в штатном режиме. – Приостановление разрешения на выбросы не является основанием для приостановки деятельности предприятия и позволяет комбинату в определенные сроки усовершенствовать производство, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе ОАО "Жировой комбинат". Также отмечается, что комбинат выполнил все требования Росприроднадзора и в ближайшее время предоставит документы для восстановления разрешения на выбросы загрязнений в атмосферу. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 12.10.2017, 08:46

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 12.10.2017, 08:46Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: