Уральцы не останутся без знаменитого майонеза «ЕЖК»

На комбинате заявили, что не будут останавливать производство.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017
На днях в СМИ появилась информация о приостановлении деятельности ОАО "Жировой комбинат", из-за решения Росприроднадзора. На предприятии отреагировали и заявили, что комбинат продолжает работать в штатном режиме.
– Приостановление разрешения на выбросы не является основанием для приостановки деятельности предприятия и позволяет комбинату в определенные сроки усовершенствовать производство, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе ОАО "Жировой комбинат".
- Также отмечается, что комбинат выполнил все требования Росприроднадзора и в ближайшее время предоставит документы для восстановления разрешения на выбросы загрязнений в атмосферу.
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