В Екатеринбурге 60 детей-сирот получили жилье

Новые квартиры находятся в ЖК "Рудный".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017
В Екатеринбурге 60 детей-сирот получили квартиры. Новое жилье находится в ЖК "Рудный", что в Чкаловском районе города, сообщает департамент информационной политики.
фото: департамент информационной политики
На строительство квартир региональный фонд жилищного строительства направил почти 121 миллион рублей. Общая площадь жилых помещений составляет 2194 квадратных метра.
– Нужно будет срочно прикупить кое-какую мебель и съехать со съемной квартиры, – говорит один из новоселов Максим.
- Отмечается, что в 2017 году на обеспечение детей-сирот в Свердловской области потратили почти миллиард рублей.
- С начала года 525 свердловчан стали новоселами, еще около 350 человек получат новое жилье до конца декабря.
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