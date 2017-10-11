В Екатеринбурге 60 детей-сирот получили жилье

16+ Фото: Департамент информационной политики

Новые квартиры находятся в ЖК "Рудный". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017 В Екатеринбурге 60 детей-сирот получили квартиры. Новое жилье находится в ЖК "Рудный", что в Чкаловском районе города, сообщает департамент информационной политики. фото: департамент информационной политики На строительство квартир региональный фонд жилищного строительства направил почти 121 миллион рублей. Общая площадь жилых помещений составляет 2194 квадратных метра. – Нужно будет срочно прикупить кое-какую мебель и съехать со съемной квартиры, – говорит один из новоселов Максим. Отмечается, что в 2017 году на обеспечение детей-сирот в Свердловской области потратили почти миллиард рублей.

С начала года 525 свердловчан стали новоселами, еще около 350 человек получат новое жилье до конца декабря. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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