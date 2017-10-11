В Екатеринбурге задержали налетчиков на салоны сотовой связи

Грабителями оказались молодые люди 17, 15 и 24 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемых в налетах на салоны сотовой связи.

Следственные органы доказали причастность четверых екатеринбуржцев в возрасте от 15 до 24 лет к 11 кражам из магазинов в Чкаловском, Кировском и Октябрьском районах города. Так, 15 сентября банда около трех часов ночи разбила витрину салона на Сиреневом бульваре и вынесла более сотни гаджетов. Ущерб превысил 900 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. 17-летний задержанный находится под арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.