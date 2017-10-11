Наверх
В Екатеринбурге задержали налетчиков на салоны сотовой связи
14:08, сегодня
В Свердловской области начался суд над владельцами собак, которые до смерти загрызли девочку
13:24, сегодня
Екатеринбург попал в топ-10 самых культурных городов России
13:05, сегодня
Бывший муж тагильчанки Дарьи Зембицкой получил 9,5 лет колонии строгого режима за убийство экс-супруги
12:32, сегодня
К 2019 году число банкоматов и терминалов Группы ВТБ превысит 30 тысяч
Свердловчанин до полусмерти избил сожительницу и покончил с собой
12:07, сегодня
Свердловчанин, которому передали 49 кг наркотиков через тайник, получил 9 лет "строгача"
11:51, сегодня
В Екатеринбурге арестовали двух угонщиков иномарок
11:37, сегодня
Компания ВТБ Страхование запускает программу страхования пассажиров и водителей Яндекс.Такси
Театральный проект "Дом Актера – Детям" в Екатеринбурге
11:20, сегодня
Прокуратура разберется с екатеринбургским водителем автобуса, зажавшим в дверях маму с ребенком
11:18, сегодня
В Екатеринбурге 60 детей-сирот получили жилье
10:45, сегодня
Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay
Баскетболистки УГМК начали свой путь в Евролиге с победы
10:21, сегодня
Ночью в Екатеринбурге из пожара спасли 30 человек
09:41, сегодня
Певец Шура "позарился" на должность мэра Екатеринбурга
09:17, сегодня1
Объем капремонтов многоквартирных домов Свердловской области выполнен на 81%
Уральцы не останутся без знаменитого майонеза "ЕЖК"
08:46, сегодня
Как проветрить квартиру, не открывая окон: руководитель техотдела оконной компании поделился опытом
08:31, сегодня1
В Екатеринбурге в пожаре погиб хозяин частного дома
08:27, сегодня
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции по DCM, ECM and M&A за 9 месяцев 2017 года
В Свердловской области снизились зарплаты
08:22, сегодня1
Долги свердловчан за тепло и горячую воду достигли 5,2 миллиарда рублей
20:22, 11.10.2017
На шести улицах Екатеринбурга появилось освещение
19:47, 11.10.20171
Группа ВТБ в партнерстве с 1С продлила акцию "Тест-драйв" до конца года
Прокуратура Екатеринбурга высказалась о лжеминированиях
19:32, 11.10.2017
День Lexus: в Екатеринбурге Сбербанк забрал у бизнесмена внедорожник за долги по кредиту
19:25, 11.10.2017
Ученые института геофизики раскритиковали план строительства храма-на-воде
18:52, 11.10.20174
Группа ВТБ реализует залоговое имущество в регионах России
В центре Екатеринбурга снова нельзя будет проехать по площади 1905 года
18:35, 11.10.2017
В Екатеринбурге перед судом предстанет серийный грабитель салонов сотовой связи
18:29, 11.10.2017
У производителя майонеза "ЕЖК" отозвали лицензию
18:03, 11.10.2017
Группа ВТБ и УПН заключили партнерское соглашение
Пьяный парень разгуливал с ружьем по Екатеринбургу
17:23, 11.10.2017
Оборот по эквайрингу Группы ВТБ превысил 1 трлн рублей
16:25, 11.10.20171
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Rusal встал в очередь на включение в MSCI Russia
16:10, 11.10.2017
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: Зазеркалье
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за задержку рейсов из Екатеринбурга
15:55, 11.10.2017
Как ускорить капитальный ремонт в своем доме
15:50, 11.10.20171
Непропущенные на "зебре" пешеходы обойдутся водителям дороже
15:48, 11.10.20171
ВТБ выдал кредит ведущему производителю газетной бумаги в России
СКР снял с казаков-участников бойни в Цыганском поселке Екатеринбурга обвинение в убийстве
15:41, 11.10.2017
Дмитрий Маликов посетил музей ИЗО в Екатеринбурге
14:59, 11.10.2017
В Краснотурьинске прокуратура и следователи начали проверку после изъятия детей у иностранцев
14:46, 11.10.2017
ВТБ расширяет сотрудничество с ОАО "НГК "Славнефть"
У екатеринбургской УК отобрали Lexus за долги
14:35, 11.10.2017
Игроки "Урала" сыграют в валенках против "Автомобилиста"
14:16, 11.10.2017
Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали бесплатными
14:15, 11.10.2017
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
Особо опасный преступник торговал шаурмой в Екатеринбурге
14:04, 11.10.2017
В Екатеринбурге раскрыли убийство мужчины на Уралмаше
13:46, 11.10.20171
Население Свердловской области продолжает сокращаться
13:13, 11.10.20171
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
В Свердловской области стены старого клуба рухнули на рабочих
12:55, 11.10.2017
В Свердловской области на площади 1000 "квадратов" горит цех по ремонту локомотивов
12:20, 11.10.2017
Болельщики подали два миллиона заявок на билеты на ЧМ-2018
11:45, 11.10.2017
ВТБ получил статус работодателя, аккредитованного "Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров"
В Верхотурье подожгли частный дом: в огне погибли дедушка и его двухлетняя внучка
11:41, 11.10.2017
В Свердловской области директор МУПа потратил деньги организации на ремонт своей квартиры
11:10, 11.10.2017
На перекрестке ЕКАД и Челябинского тракта заработала новая схема движения
10:42, 11.10.2017
Дистанционное трудоустройство online: методика и инструментарий
Городские СМИ продолжают следить за ситуацией, сложившейся вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга
10:20, 11.10.20173
В аэропорту Екатеринбурга появились тактильные карты для незрячих пассажиров
10:19, 11.10.20171
В Березовском из-за антисанитарии закрыли мясной цех
10:08, 11.10.2017
Капитальный ремонт подвальных помещений: что включает в себя данный вид работ
Екатеринбуржец, который вытолкнул свою мать из окна 7 этажа, получил 11 лет колонии
09:15, 11.10.2017
Грузовик насмерть сбил женщину на ЕКАД
09:01, 11.10.20171

В Екатеринбурге задержали налетчиков на салоны сотовой связи

В Екатеринбурге задержали налетчиков на салоны сотовой связи
16+
Фото: vk.com/incekb
Грабителями оказались молодые люди 17, 15 и 24 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемых в налетах на салоны сотовой связи.
 
Следственные органы доказали причастность четверых екатеринбуржцев в возрасте от 15 до 24 лет к 11 кражам из магазинов в Чкаловском, Кировском и Октябрьском районах города. Так, 15 сентября банда около трех часов ночи разбила витрину салона на Сиреневом бульваре и вынесла более сотни гаджетов. Ущерб превысил 900 тысяч рублей. 
 
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. 17-летний задержанный находится под арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.
  • В конце сентября в Екатеринбурге задержали молодых людей, которые причастны к 12 кражам из салонов сотовой связи. С 2015 по 2017 годы четверо молодых людей воровали товары из различных магазинов в Екатеринбурге и других свердловских городах. Банду подозревают в 32 преступных эпизодах.
  • В ночь на 21 сентября были ограблены салоны обеих сетей на Компрессорном, утром 18 сентября напали на салоны "Евросети" на улице Сухоложской и "Связного" рядом с остановкой "Таганский ряд".
  • Ранее налетчики взломали "Евросеть" на улицах Викулова, Белореченской и на Сиреневом бульваре. 13 сентября ограбили "Евросеть" в Березовском. Ранее в Екатеринбурге группа молодых людей проникли к ТЦ "Кит" и вынесли товары из "Связного" и "Евросети". Ограбления также происходили в Екатеринбурге в июне и июле.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 12.10.2017, 14:08
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Религия Футбол Статистика Смерть Знаменитости Дороги Транспортная реформа ГИБДД В Египте разбился самолет с российскими туристами Авто Слухи Финансы Грипп Катастрофа Животные Недвижимость Суд СМИ Студенты Гололед Хэллоуин-2015 Скорая помощь Мультимедиа Отношения Необычное Мужчины ИГИЛ Парковки ВУЗ Ту 154 Истории 9 мая Общественный транспорт Видео Отдых Музыка Жизнь в городе Бэби-боксы Дети Дорожные воины Дом-2 Новости Афиша Медицина Взятки Путин Личное Интернет Искусство История Екатеринбурга Биатлон Интервью Пусть говорят 9 мая Политика Выставки Экономия Мистика Взрыв Женщины Голодовка в колонии Убийство в Рахмангулово Фото ДТП Недвижимость Свердловской области ЗАГС Расписание Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Розыск Психология Война ритуальных агентств Пожар Скандал с Новиковым Секс Дело Пьянкова Конкурсы ЧМ-2018 Красота Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Погода Развлечения Волейбол Сибирская язва Мотоциклы МЧС Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Самолет Минобороны упал в Якутии Корь Новости дня Горящие авто Ошибки врачей Бизнес Расстрел Рецензия Доска позора Здоровье Еда Хоккей Коллекторы Баскетбол Туризм Растения Обрушение крыши на Калинина Культура Образование Грипп в Екатеринбурге ЖКХ Новости России Семья Репортаж Приговор Лошагину Приостановка полетов в Египет Расстрел на Депутатской Ельцин-центр Лайфхак Экономика Самолет Спорт Мировые новости Шоу-бизнес Тест Рейтинг Кто заработал Храм святой Екатерины Криминал Позитив Снос монастыря на Качканаре Мода Эксклюзив Опрос Новый год Высокие технологии Деньги ЖКХ Свердловской области Кризис и санкции Убийство Ирины Вахрушевой Скандалы Крушение самолета под Ростовом Екатеринбуржцы в разных странах Горячее Школа Транспорт Происшествия Ловец покемонов История успеха Производство В Екатеринбурге -40 градусов Строительство Отключение света Уралмаш, Эльмаш Военный репортаж

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru