В Екатеринбурге задержали налетчиков на салоны сотовой связи

Грабителями оказались молодые люди 17, 15 и 24 лет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемых в налетах на салоны сотовой связи.
Следственные органы доказали причастность четверых екатеринбуржцев в возрасте от 15 до 24 лет к 11 кражам из магазинов в Чкаловском, Кировском и Октябрьском районах города. Так, 15 сентября банда около трех часов ночи разбила витрину салона на Сиреневом бульваре и вынесла более сотни гаджетов. Ущерб превысил 900 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. 17-летний задержанный находится под арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.
-
В конце сентября в Екатеринбурге задержали молодых людей, которые причастны к 12 кражам из салонов сотовой связи. С 2015 по 2017 годы четверо молодых людей воровали товары из различных магазинов в Екатеринбурге и других свердловских городах. Банду подозревают в 32 преступных эпизодах.
-
В ночь на 21 сентября были ограблены салоны обеих сетей на Компрессорном, утром 18 сентября напали на салоны "Евросети" на улице Сухоложской и "Связного" рядом с остановкой "Таганский ряд".
-
Ранее налетчики взломали "Евросеть" на улицах Викулова, Белореченской и на Сиреневом бульваре. 13 сентября ограбили "Евросеть" в Березовском. Ранее в Екатеринбурге группа молодых людей проникли к ТЦ "Кит" и вынесли товары из "Связного" и "Евросети". Ограбления также происходили в Екатеринбурге в июне и июле.