В Свердловской области предприятия сбрасывали сточные воды в несколько рек и водохранилищ

В списке – реки Исеть, Ница, Тура, Нижне-Туринское и Черноисточинское водохранилища.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.10.2017

В Свердловской области предприятия загрязняли отходами реки, водохранилища и болота, сообщили в областной прокуратуре.

Во время прокурорской проверки в городе Лесном выяснилось, что комбинат "Электрохимприбор" сбрасывал сточные воды в реки Тура и Большая Именная и в Нижне-Туринское водохранилище. При этом в сточных водах концентрация амонийного азота превышала допустимую норму в 43 раза, концентрация хлорофторма – в 7 раз, нитритов – в 18 раз, фосфатов – в 8 раз. По итогам проверки юридическое и должностное лицо оштрафовали на 170 тысяч рублей.

Аналогичные нарушения вскрылись и в других городах: завод "Исеть" сбрасывал отходы в реку Исеть, в Ирбите МУП "Водоканал-Сервис" сливал сточные воды в реку Ница, ООО "Водоканал-НТ" – в Черноисточинское водохранилище, питающее Нижний Тагил, которое на днях позеленело.

Зампрокурора Свердловской области внес представление в адрес исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

В прокуратуре отмечают, что за год объемы сброса сточных вод сократились на 616 миллионов кубометров.

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