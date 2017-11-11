В думе Екатеринбурга будут рассматривать бюджет города на 2018 год: по плану предусмотрен дефицит в 886 млн рублей

Общий объем доходов бюджета должен составить 36,53 миллиарда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

Глава мэрии Александр Якоб подписал постановление о рассмотрении гордумой проекта бюджета Екатеринбурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В 2018 году, по документу, общий объем доходов бюджета должен составить 36,53 миллиарда рублей, а в графе расходов стоит цифра в 37,42 миллиарда. В дорожный фонд Екатеринбурга планируется выделить 5,3 миллиарда рублей. Дефицит бюджета при этом планируется в 886,9 миллиона рублей.

Документ разработан Департаментом финансов администрации Екатеринбурга. Решение вступит в силу после утверждения его депутатами городской Думы с 1 января 2018 года.

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