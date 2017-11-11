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Следователи просят не распространять информацию, что изнасилование девочки в Екатеринбурге связано со съемками порно

Следователи просят не распространять информацию, что изнасилование девочки в Екатеринбурге связано со съемками порно
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Фото: архив НАШЕЙ
Двух подозреваемых мужчин по-прежнему ищут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

Следственный комитет по Свердловской области назвал домыслами подробности об изнасиловании 12-летней девочки в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи просят СМИ не публиковать неподтвержденные сведения.
 
Ранее в ряде изданий Екатеринбурга появилась информация, что изнасилование 12-летней девочки в районе Уктуса организовали двое мужчин для того, чтобы снять детскую порнографию.

– Отдельные СМИ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, не исполняя требования закона, обязывающие журналистов проверять достоверность сообщаемой ими информации, выдают собственные домыслы относительно обстоятельств уголовного дела за достоверные сведения. Например, информацию, что преступление стало изощренной рекламной кампанией сайта с детской порнографией и прочее, – отметили в областном СКР.

  • По информации правоохранительных органов, на поиски преступников-педофилов правоохранительные органы направили 250 полицейских.
  • Есть фоторобот одного из мужчин.
  • Напомним, что по некоторым данным, 7 ноября 12-летнюю девочку, которая шла из школы, в Чкаловском районе двое неизвестных насильно посадили в машину и надругались над ней в одной из квартир города. А затем с мешком на голове выбросили на трассе. 
  • Следственные органы выступили с обращением к автомобилистам, проезжавшим мимо места преступления, с просьбой предоставить записи видеорегистраторов.
  • Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней".

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Марина Подкорытова, 12.11.2017, 12:05
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе
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