Набережная Исети в Екатеринбурге будет застроена

Но прежде в городе пройдут публичные слушания. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017 Жителей Екатеринбурга приглашают на публичные слушания по поводу застройки набережной Исети от Большакова до Белинского, сообщает "Правда УрФО". Согласно приказу министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, проект межевания данного участка территории вынесен на публичные слушания. По данному документу, в понедельник, 20 ноября, в здании гимназии № 39 на Союзной, 26 пройдут публичные слушания по проекту межевания территории в границах улиц Тверитина – Луначарского – Большакова – русла реки Исеть – Белинского. Данная территория относится к микрорайону Парковый. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: