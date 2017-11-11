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Набережная Исети в Екатеринбурге будет застроена

Набережная Исети в Екатеринбурге будет застроена
16+
Фото: Яндекс.Панорамы
Но прежде в городе пройдут публичные слушания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

Жителей Екатеринбурга приглашают на публичные слушания по поводу застройки набережной Исети от Большакова до Белинского, сообщает "Правда УрФО".
 
Согласно приказу министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, проект межевания данного участка территории вынесен на публичные слушания. 
 
По данному документу, в понедельник, 20 ноября, в здании гимназии № 39 на Союзной, 26 пройдут публичные слушания по проекту межевания территории в границах улиц Тверитина – Луначарского – Большакова – русла реки Исеть – Белинского.
  • Данная территория относится к микрорайону Парковый. 

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Марина Подкорытова, 12.11.2017, 14:17
Тэги: ЖКХ, Жизнь в городе
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