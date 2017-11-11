В интернете появилось видео, как в Екатеринбурге три собаки бойцовской породы нападают на ребенка с маленьким псом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017
Она рассказала, что на ее пса прямо около подъезда напали бойцовские собаки из семьи, которая живет по соседству.
– Семья с дедушкой, мамой и дочерью-подростком не очень благополучная, состоят на учете в ПДН, проблемы из-за собак были. Сейчас у них живут три взрослых пса бойцовской породы, американский бульдог. Мой ребенок выходил гулять с нашим биглем и встретил трех их собак, две из них были без намордника! И они напали на нашу. Мой ребенок в жуткой истерике был после такого, она была сильно напугана. Я долго не могла ее успокоить. Сегодня нам повезло, они только напугали ребенка, завтра они попросту искусают ее, – написала Кристина.
Женщина уточнила, что уже обратилась в полицию.
– 11 ноября в ОП № 6 от местной жительницы поступило заявление о том, что ее соседи выгуливают собаку без намордника. Обращение гражданки зарегистрировано, провести проверку по данному факту поручено участковым, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
– У меня сейчас осталась живет девочка, абсолютно спокойнее. А собака, которая поагрессивнее, она была в наморднике. Для нее я сейчас ищу добрые руки. К людям у пса нет никакой агрессии, только к другим животным. Две, которые без намордника, они спокойные, а у кобеля нестандартная морда, на него намордник просто не подберешь, – уточнила Наталья.