В интернете появилось видео, как в Екатеринбурге три собаки бойцовской породы нападают на ребенка с маленьким псом

Мама девочки уже написала заявление в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

В Екатеринбурге на Компрессорном 11 ноября три собаки бойцовской породы набросились и напугали подростка и его питомца, бигля. Видео с постом выложила в соцсети мама девочка, екатеринбурженка Кристина.

Она рассказала, что на ее пса прямо около подъезда напали бойцовские собаки из семьи, которая живет по соседству.

– Семья с дедушкой, мамой и дочерью-подростком не очень благополучная, состоят на учете в ПДН, проблемы из-за собак были. Сейчас у них живут три взрослых пса бойцовской породы, американский бульдог. Мой ребенок выходил гулять с нашим биглем и встретил трех их собак, две из них были без намордника! И они напали на нашу. Мой ребенок в жуткой истерике был после такого, она была сильно напугана. Я долго не могла ее успокоить. Сегодня нам повезло, они только напугали ребенка, завтра они попросту искусают ее, – написала Кристина.

Женщина уточнила, что уже обратилась в полицию.

– 11 ноября в ОП № 6 от местной жительницы поступило заявление о том, что ее соседи выгуливают собаку без намордника. Обращение гражданки зарегистрировано, провести проверку по данному факту поручено участковым, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Как рассказала е1 хозяйка бульдогов Наталья, псы у нее адекватные, просто среагировали на другое животное, они не нападали ни на кого, боли не причинили.