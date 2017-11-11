Наверх
В интернете появилось видео, как в Екатеринбурге три собаки бойцовской породы нападают на ребенка с маленьким псом
19:42, сегодня
В РЖД рассказали, когда вновь будут продавать билеты в плацкарт
19:00, сегодня
В мэрии екатеринбуржцам предложили выбрать территории, которые нужно благоустроить
18:00, сегодня
Две китайские компании установят в своих мобильных флагманах систему распознавания лиц как у iPhone
17:00, сегодня
За 9 месяцев 2017 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых
Неработающего екатеринбуржца задержали в Москве после того, как он ранил в живот местного жителя
16:04, сегодня
В думе Екатеринбурга будут рассматривать бюджет города на 2018 год: по плану предусмотрен дефицит в 886 млн рублей
15:27, сегодня
Набережная Исети в Екатеринбурге будет застроена
14:17, сегодня
Клиенты Группы ВТБ проведут ноябрьские праздники в России
22-летняя дзюдоистка из Екатеринбурга завоевала "серебро" на первенстве Европы
13:47, сегодня
В центре Нижнего Тагила джип перевернулся на съемках фильма "Ненастье" по роману Иванова
12:45, сегодня
Следователи просят не распространять информацию, что изнасилование девочки в Екатеринбурге связано со съемками порно
12:05, сегодня1
Ежедневный обзор ВТБ: Евро-доллар не отреагировал на заседание ФРС, зато фунт обвалился после заседания Банка Англии
В Екатеринбурге в аварии на Куйбышева погиб 30-летний водитель Toyota: подробности и кадры с места аварии
11:05, сегодня
В Екатеринбурге пропавшего пенсионера нашли в больнице на Уралмаше
10:40, сегодня
Бокс без борьбы: Иван Штырков победил Кристиана М'Пумбу
23:25, 11.11.2017
Ежедневный обзор по валютному рынку ВТБ: Ждем роста евро-доллара по итогам заседания ФРС
Выезд из Екатеринбурга на Челябинский тракт перекроют в ночь на понедельник
18:23, 11.11.2017
Росстат сообщил об увеличении продолжительности жизни россиян
17:46, 11.11.2017
Ушел из дома в легкой одежде и пропал: в Екатеринбурге ищут дезориентированного мужчину
17:33, 11.11.2017
Повышение уровня безопасности услуги Интернет-банка Уралтрансбанка
Екатеринбург вошел в десятку российских городов по числу победителей олимпиад
17:10, 11.11.2017
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин снялся в ролике про Екатеринбург к ЧМ-2018
16:47, 11.11.2017
Стало известно, сколько екатеринбуржцы будут платить за вывоз мусора из контейнеров
16:29, 11.11.20171
РЖД обязали установить кондиционеры и биотуалеты в поездах
16:11, 11.11.20171
Екатеринбургские полицейские отметили 100-летний юбилей в цирке
16:00, 11.11.2017
Ученые открыли еще одну серьезную опасность алкоголя
14:59, 11.11.20171
В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели 12-летней девочки на трассе
14:21, 11.11.2017
В Свердловской области полицейские спасли новорожденную девочку
14:00, 11.11.20171
Свердловчанин взял золото на чемпионате мира по самбо
13:08, 11.11.2017
В Свердловской области 12-летняя девочка погибла под колесами снегоуборочной машины
11:32, 11.11.2017
Синоптики: атлантический воздух удержит теплую погоду в Свердловской области
11:14, 11.11.2017
Дети, попавшие в ДТП под Ярославлем, вернулись в Екатеринбург
10:19, 11.11.2017
В Екатеринбурге до конца ноября можно бесплатно проверить содержание сахара в крови
20:57, 10.11.2017
В Екатеринбурге "Колизей" снова закрылся, не проработав и месяца
20:25, 10.11.2017
Лучший участковый Екатеринбурга работает на Уралмаше
20:16, 10.11.2017
Фотограф из Ирбита снял на видео редкое северное сияние
19:46, 10.11.2017
В Екатеринбурге суд лишил водительских прав женщину, которая никогда их не получала
19:35, 10.11.2017
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО представит балерина Илзе Лиепа
19:21, 10.11.2017
Михаил Галустян сыграет в страйкбол с суворовцами в Екатеринбурге
18:47, 10.11.2017
В 2018 году в Свердловских лесах посадят 30 миллионов новых деревьев
18:25, 10.11.20171
В Екатеринбурге пятилетнюю девочку насиловали мать и отчим
18:15, 10.11.2017
В выходные закрывают улицу около Макаровского моста
18:10, 10.11.2017
Гостиницу "Исеть" реконструируют за 9,9 миллиона рублей
17:45, 10.11.2017
Разница – 300 граммов: Иван Штырков оказался легче Кристиана М'Пумбу за сутки до боя
17:41, 10.11.2017
Серийного поджигателя машин Екатеринбурга отправили за решетку
17:33, 10.11.20171
Дети, пострадавшие в ДТП под Ярославлем, вернутся в Екатеринбург сегодня ночью
17:05, 10.11.2017
"Обидно, что многие идут на "Матильду" из-за "клубнички": режиссер Алексей Учитель представил свой фильм в Екатеринбурге
16:20, 10.11.20171
Семья из Екатеринбурга попала в аварию, когда возвращалась с горячих источников
16:12, 10.11.2017
В Свердловской области объявили предупреждение о смоге
16:01, 10.11.2017
За одно утро в Екатеринбурге поймали 22 водителя, которые перевозили детей без кресел
15:25, 10.11.2017
Обвиняемого в поджоге памятника Ельцину в Екатеринбурге депортируют на родину
14:57, 10.11.20172
В Екатеринбурге поймали парня, который забыл костыли в машине, когда угонял ее
14:27, 10.11.2017
В Екатеринбурге перестанут бесплатно кормить украинских школьников
13:40, 10.11.20172
Умер Михаил Задорнов
13:05, 10.11.20171
В Екатеринбурге до конца января закрывают парковку на площади 1905 года
12:57, 10.11.2017

В интернете появилось видео, как в Екатеринбурге три собаки бойцовской породы нападают на ребенка с маленьким псом

В интернете появилось видео, как в Екатеринбурге три собаки бойцовской породы нападают на ребенка с маленьким псом
16+
Фото: кадр из видео
Мама девочки уже написала заявление в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

В Екатеринбурге на Компрессорном 11 ноября три собаки бойцовской породы набросились и напугали подростка и его питомца, бигля. Видео с постом выложила в соцсети мама девочка, екатеринбурженка Кристина.

Она рассказала, что на ее пса прямо около подъезда напали бойцовские собаки из семьи, которая живет по соседству. 

– Семья с дедушкой, мамой и дочерью-подростком не очень благополучная, состоят на учете в ПДН, проблемы из-за собак были. Сейчас у них живут три взрослых пса бойцовской породы, американский бульдог. Мой ребенок выходил гулять с нашим биглем и встретил трех их собак, две из них были без намордника! И они напали на нашу. Мой ребенок в жуткой истерике был после такого, она была сильно напугана. Я долго не могла ее успокоить. Сегодня нам повезло, они только напугали ребенка, завтра они попросту искусают ее, – написала Кристина.

Женщина уточнила, что уже обратилась в полицию.

– 11 ноября в ОП № 6 от местной жительницы поступило заявление о том, что ее соседи выгуливают собаку без намордника. Обращение гражданки зарегистрировано, провести проверку по данному факту поручено участковым, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.  

Как рассказала е1 хозяйка бульдогов Наталья, псы у нее адекватные, просто среагировали на другое животное, они не нападали ни на кого, боли не причинили.

– У меня сейчас осталась живет девочка, абсолютно спокойнее. А собака, которая поагрессивнее, она была в наморднике. Для нее я сейчас ищу добрые руки. К людям у пса нет никакой агрессии, только к другим животным. Две, которые без намордника, они спокойные, а у кобеля нестандартная морда, на него намордник просто не подберешь, – уточнила Наталья.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 12.11.2017, 19:42
Тэги: Дети, Видео, Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Приостановка полетов в Египет Здоровье Семья Мода Интервью Образование Пусть говорят Взрыв Животные Скандал с Новиковым Растения Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Происшествия Политика Корь Отключение света Уралмаш, Эльмаш Взятки Скорая помощь Недвижимость Свердловской области Строительство Бизнес Баскетбол Музыка В Екатеринбурге -40 градусов Позитив ГИБДД Женщины СМИ Производство Путин Жизнь в городе Грипп Мотоциклы Красота Самолет Минобороны упал в Якутии Расстрел Волейбол Катастрофа Религия Рецензия Высокие технологии Дорожные воины Погода Ту 154 Горящие авто Финансы Обрушение крыши на Калинина Ошибки врачей Рейтинг Выставки Военный репортаж История Екатеринбурга Скандалы ЖКХ Свердловской области Розыск Расстрел на Депутатской Студенты Суд Конкурсы История успеха Секс ЖКХ Личное Новый год Отношения Дело Пьянкова ИГИЛ Слухи Новости Лайфхак Мужчины Авто Транспорт Коллекторы Мультимедиа Видео Убийство в Рахмангулово Снос монастыря на Качканаре Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Биатлон Ловец покемонов Грипп в Екатеринбурге Кризис и санкции Парковки Ельцин-центр Статистика Екатеринбуржцы в разных странах Интернет Кто заработал Шоу-бизнес Футбол Хэллоуин-2015 Репортаж Храм святой Екатерины Тест Еда Спорт Доска позора В Египте разбился самолет с российскими туристами Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Самолет ДТП Экономика Знаменитости Дети ВУЗ Отдых Криминал Мировые новости Истории 9 мая Расписание Школа Голодовка в колонии Сибирская язва Бэби-боксы 9 мая Приговор Лошагину Война ритуальных агентств Мистика Опрос Новости дня Пожар Гололед Смерть ЗАГС Горячее Деньги Недвижимость Дом-2 Афиша Общественный транспорт Психология Новости России Необычное ЧМ-2018 Туризм Эксклюзив Культура Убийство Ирины Вахрушевой Фото Медицина Экономия Искусство Хоккей МЧС Развлечения Дороги Транспортная реформа Крушение самолета под Ростовом

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Мария Шмурыгина
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru