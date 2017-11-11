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В мэрии екатеринбуржцам предложили выбрать территории, которые нужно благоустроить

В мэрии екатеринбуржцам предложили выбрать территории, которые нужно благоустроить
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Фото: архив НАШЕЙ
В качестве вариантов названы сквер рядом с Оперным театром, бульвар на Опалихинской, бульвар на Кировградской, набережная реки Исеть и другие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

Администрация Екатеринбурга пригласила жителей города присоединиться к обсуждению мест и территорий для благоустройства. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там открыт прием заявок до 15 декабря 2018 года.
 
В качестве вариантов названы: сквер рядом с Оперным театром, бульвар на Опалихинской, бульвар на Кировградской, набережная реки Исеть на участке от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через Ольховку, сад Вайнера, площадь 1905 года и другие территории.
 
Предложения нужно заполнять по форме, которая опубликована на официальном портале Екатеринбурга. Анкеты принимают в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по почте: dag@ekadm.ru.
 
Также заполненные анкеты можно принести в мэрию на проспект Ленина, 24а в кабинет 241 в будни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00).
  • Рассмотрением и оценкой предложений будет заниматься муниципальная общественная комиссия, которая создана при городской Администрации.
  • Воплощение указанного проекта планируется на 2019–2022 годы.

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Марина Подкорытова, 12.11.2017, 18:00
Тэги: Жизнь в городе
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