В центре Нижнего Тагила джип перевернулся на съемках фильма «Ненастье» по роману Иванова

Он влетел в припаркованную "Газель". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017 В Нижнем Тагиле в субботу, 11 октября, каскадеры устроили опасный трюк: на съемках фильма "Ненастье" джип с трамплина врезался в "Газель". "Авария" произошла на перекрестке Мира и Газетной, сообщает портал Tagilcity. Фото: https://mstrok.ru Как рассказали очевидцы, трамплин был специально построен ради проведения трюка. Как сообщает портал "Между строк", процесс приготовления к съемкам минутного видео занял более четырех часов. В Нижнем Тагиле около 5 дней прямо в центре города проходят съемки предпоследней, седьмой, серии фильма "Ненастье" по роману уральского писателя Алексея Иванова. Действие в этой серии происходит в городе Батуеве в атмосфере 90-х. Выбор места съемок пал на Нижний Тагил. В кадр обязательно войдут проезды, заводы и трубы.

Для участия в массовке был проведен кастинг среди тагильчан, на который пришли более сотни желающих. Ради съемок с 7 ноября часть улиц Нижнего Тагила были перекрыты. Это продлится, согласно постановлению администрации, до 14 ноября. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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