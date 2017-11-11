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В центре Нижнего Тагила джип перевернулся на съемках фильма «Ненастье» по роману Иванова

В центре Нижнего Тагила джип перевернулся на съемках фильма "Ненастье" по роману Иванова
16+
Фото: tagilcity.ru
Он влетел в припаркованную "Газель".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

В Нижнем Тагиле в субботу, 11 октября, каскадеры устроили опасный трюк: на съемках фильма "Ненастье" джип с трамплина врезался в "Газель". "Авария" произошла на перекрестке Мира и Газетной, сообщает портал Tagilcity.
 
Фото: https://mstrok.ru

 
Как рассказали очевидцы, трамплин был специально построен ради проведения трюка. 
 
Как сообщает портал "Между строк", процесс приготовления к съемкам минутного видео занял более четырех часов. 
 
  • В Нижнем Тагиле около 5 дней прямо в центре города проходят съемки предпоследней, седьмой, серии фильма "Ненастье" по роману уральского писателя Алексея Иванова. Действие в этой серии происходит в городе Батуеве в атмосфере 90-х. Выбор места съемок пал на Нижний Тагил. В кадр обязательно войдут проезды, заводы и трубы.
  • Для участия в массовке был проведен кастинг среди тагильчан, на который пришли более сотни желающих. Ради съемок с 7 ноября часть улиц Нижнего Тагила были перекрыты. Это продлится, согласно постановлению администрации, до 14 ноября. 

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Марина Подкорытова, 12.11.2017, 12:45
Тэги: Видео, Жизнь в городе, Отдых
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