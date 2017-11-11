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В Екатеринбурге пропавшего пенсионера нашли в больнице на Уралмаше

В Екатеринбурге пропавшего пенсионера нашли в больнице на Уралмаше
16+
Фото: Инцидент/Екатеринбург
Мужчина жив-здоров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017

В Екатеринбурге оперативно нашли 60-летнего Николая Воронова, который ушел из дома утром 10 ноября и исчез. Как пишет e1.ru, супруга мужчины рассказала, что он оказался в больнице.

– Нашли вечером 11 числа в одной из больниц на Уралмаше. К нему уже съездил сын. С мужем все нормально, он накормлен и улыбается. Сына пустили к нему всего лишь на пару минут, – рассказала женщина.

  • Николай Воронов ушел из дома утром 10 числа. И с тех пор он на связь не выходил. Семья переживала из-за пропажи не просто так: мужчина – инвалид второй группы, бывает, что он не может сказать даже свое имя. Поисками занимался отряд "Лиза Алерт".
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Марина Подкорытова, 12.11.2017, 10:40
Тэги: Жизнь в городе, Розыск
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