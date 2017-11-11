В Екатеринбурге пропавшего пенсионера нашли в больнице на Уралмаше

Мужчина жив-здоров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017
В Екатеринбурге оперативно нашли 60-летнего Николая Воронова, который ушел из дома утром 10 ноября и исчез. Как пишет e1.ru, супруга мужчины рассказала, что он оказался в больнице.
– Нашли вечером 11 числа в одной из больниц на Уралмаше. К нему уже съездил сын. С мужем все нормально, он накормлен и улыбается. Сына пустили к нему всего лишь на пару минут, – рассказала женщина.
- Николай Воронов ушел из дома утром 10 числа. И с тех пор он на связь не выходил. Семья переживала из-за пропажи не просто так: мужчина – инвалид второй группы, бывает, что он не может сказать даже свое имя. Поисками занимался отряд "Лиза Алерт".