В Екатеринбурге пропавшего пенсионера нашли в больнице на Уралмаше

Мужчина жив-здоров. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.11.2017 В Екатеринбурге оперативно нашли 60-летнего Николая Воронова, который ушел из дома утром 10 ноября и исчез. Как пишет e1.ru, супруга мужчины рассказала, что он оказался в больнице. – Нашли вечером 11 числа в одной из больниц на Уралмаше. К нему уже съездил сын. С мужем все нормально, он накормлен и улыбается. Сына пустили к нему всего лишь на пару минут, – рассказала женщина. Николай Воронов ушел из дома утром 10 числа. И с тех пор он на связь не выходил. Семья переживала из-за пропажи не просто так: мужчина – инвалид второй группы, бывает, что он не может сказать даже свое имя. Поисками занимался отряд "Лиза Алерт". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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