Проснулись: власти Екатеринбурга пообещали когда-нибудь объяснить работу новой маршрутной схемы

Два дня власти города не реагировали на панику из-за сокращения автобусных маршрутов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Администрация Екатеринбурга начала собирать вопросы от горожан по работе новой маршрутной сети, разработанной для общественного транспорта, сообщает 13 января 2017 года официальный портал города.

Причиной, по которой муниципалитет заинтересовался мнением жителей города, стала огласка постановления о сокращении автобусных маршрутов. В январе 2017 года в СМИ появились детали этого документа, что в дальнейшем вызвало панику среди пассажиров.

Горожане смогут оставить свой вопрос на официальном портале Екатеринбурга до 10 февраля 2017 года. На вопросы пообещал ответить замглавы Администрации Екатеринбурга Евгений Липович. Точные сроки подготовки ответов муниципалитет не уточнил.