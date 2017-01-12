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Проснулись: власти Екатеринбурга пообещали когда-нибудь объяснить работу новой маршрутной схемы

Проснулись: власти Екатеринбурга пообещали когда-нибудь объяснить работу новой маршрутной схемы
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Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»
Два дня власти города не реагировали на панику из-за сокращения автобусных маршрутов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Администрация Екатеринбурга начала собирать вопросы от горожан по работе новой маршрутной сети, разработанной для общественного транспорта, сообщает 13 января 2017 года официальный портал города.

Причиной, по которой муниципалитет заинтересовался мнением жителей города, стала огласка постановления о сокращении автобусных маршрутов. В январе 2017 года в СМИ появились детали этого документа, что в дальнейшем вызвало панику среди пассажиров.

Горожане смогут оставить свой вопрос на официальном портале Екатеринбурга до 10 февраля 2017 года. На вопросы пообещал ответить замглавы Администрации Екатеринбурга Евгений Липович. Точные сроки подготовки ответов муниципалитет не уточнил.

  • Один из авторов новой маршрутной сети, учредитель фонда «Город.PRO» Андрей Толмачев, 12 января пояснил НАШЕЙ, что причиной паники стало отсутствие информационной кампании со стороны Администрации Екатеринбурга.
  • По словам Толмачева, участники фонда объяснили чиновникам, как провести информационное сопровождение новой схемы. Однако власти города, по всей видимости, советам урбанистов не вняли.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 13.01.2017, 14:36
Тэги: Общественный транспорт, Скандалы
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