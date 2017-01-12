Проснулись: власти Екатеринбурга пообещали когда-нибудь объяснить работу новой маршрутной схемы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
Администрация Екатеринбурга начала собирать вопросы от горожан по работе новой маршрутной сети, разработанной для общественного транспорта, сообщает 13 января 2017 года официальный портал города.
Причиной, по которой муниципалитет заинтересовался мнением жителей города, стала огласка постановления о сокращении автобусных маршрутов. В январе 2017 года в СМИ появились детали этого документа, что в дальнейшем вызвало панику среди пассажиров.
Горожане смогут оставить свой вопрос на официальном портале Екатеринбурга до 10 февраля 2017 года. На вопросы пообещал ответить замглавы Администрации Екатеринбурга Евгений Липович. Точные сроки подготовки ответов муниципалитет не уточнил.
- Один из авторов новой маршрутной сети, учредитель фонда «Город.PRO» Андрей Толмачев, 12 января пояснил НАШЕЙ, что причиной паники стало отсутствие информационной кампании со стороны Администрации Екатеринбурга.
- По словам Толмачева, участники фонда объяснили чиновникам, как провести информационное сопровождение новой схемы. Однако власти города, по всей видимости, советам урбанистов не вняли.