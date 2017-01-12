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Болонка Тори погибла в аэропорту Кольцово из-за 9 тысяч рублей

Болонка Тори погибла в аэропорту Кольцово из-за 9 тысяч рублей
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Фото: Болонка Тори, из открытых источников.
Ее хозяйка не стала покупать билет на своего «зайца».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В Екатеринбурге хозяева 25 декабря оставили умирать любимую болонку семьи в аэропорту Кольцово из-за неоформленного на нее билета и документов. Полиция проводит проверку происшествия по факту жестокого обращения с животными.

Собака замерзла насмерть в тот же день

Как рассказали НАШЕЙ в аэропорту Кольцово, труп песика был найден вечером 25 декабря 2016 года — в день отъезда его хозяйки в Гамбург.

— Авиакомпания «Аэрофлот» не взяла животное на борт, потому что ее хозяева нарушили правила перевозки. Собака не жила на территории аэропорта несколько дней, как написали некоторые СМИ. К сожалению, хозяйка оставила ее вдалеке от терминала, на улице, отнесла на расстояние около 300 метров в безлюдное место. Скорее всего, болонка умерла от переохлаждения и в тот же день. Если бы собаку оставили в терминале или хотя бы рядом с ним, ее обязательно подобрали бы и спасли, — отметили в Кольцово. 

Ни на территории аэропорта, ни на камерах наблюдения бегающей собачки не видели.

Хозяйка не купила на песика билет

Есть версия, что кроме документов, у собаки также не было и билета. По условиям «Аэрофлота», стоимость перевозки небольшого животного в обе стороны в салоне самолета, составляет 9 тысяч рублей на сегодняшний день.
 
Через несколько дней после отъезда хозяйка дала объявления на нескольких сайтах с просьбой помочь найти их любимую болонку, по которой скучают дети. Свой поступок хозяйка собаки объяснила тем, что просто торопилась в Гамбург к детям.

— Ищем собачку, окрас белый с рыжеватостью, болонка. Дети плачут, не могут успокоиться. Пожалуйста, помогите, мы готовы оплатить штраф. Вынужденно оставили в аэропорту в Кольцово ночью 25.12.16, при регистрации не взяли ее на борт. Улетали в Гамбург к детям, — написала женщина.

Документы на погибшее животное не были оформлены по правилам

Сейчас хозяева погибшего песика отключили телефоны и отказываются общаться со СМИ. Но, как указали в своем сюжете «Вести», у них просто не было документов для того, чтобы сесть на рейс с собакой. 

— Срок действия ветеринарного свидетельства – пять дней, а вакцинация делается за месяц. В Евросоюзе такие правила. Владелец, который едет туда или сюда, может просто позвонить в консульство и узнать все это, — рассказывает ветеринар. 

Как отметил представитель областного ГУ МВД Валерий Горелых, по факту публикации в СМИ в Екатеринбурге сейчас проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.
  • По условиям компании «Аэрофлот», для перелета в салоне животное должно быть чипировано, иметь прививку от бешенства, при этом дата установки чипа должна быть до даты прививки. Прививка должна быть сделана не позднее чем за 21 день до поездки. 
  • Труп замерзшей болонки нашли сотрудники аэропорта 25 декабря около одного из терминалов. Как оказалось, ее хозяйка торопилась в Гамбург и бросила животное на улице при сильных морозах. Поступок женщины осудили в соцсетях.

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Марина Подкорытова, 13.01.2017, 18:25
Тэги: Жизнь в городе, Животные
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