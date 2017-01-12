Болонка Тори погибла в аэропорту Кольцово из-за 9 тысяч рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
Собака замерзла насмерть в тот же день
— Авиакомпания «Аэрофлот» не взяла животное на борт, потому что ее хозяева нарушили правила перевозки. Собака не жила на территории аэропорта несколько дней, как написали некоторые СМИ. К сожалению, хозяйка оставила ее вдалеке от терминала, на улице, отнесла на расстояние около 300 метров в безлюдное место. Скорее всего, болонка умерла от переохлаждения и в тот же день. Если бы собаку оставили в терминале или хотя бы рядом с ним, ее обязательно подобрали бы и спасли, — отметили в Кольцово.
Хозяйка не купила на песика билет
— Ищем собачку, окрас белый с рыжеватостью, болонка. Дети плачут, не могут успокоиться. Пожалуйста, помогите, мы готовы оплатить штраф. Вынужденно оставили в аэропорту в Кольцово ночью 25.12.16, при регистрации не взяли ее на борт. Улетали в Гамбург к детям, — написала женщина.
Документы на погибшее животное не были оформлены по правилам
— Срок действия ветеринарного свидетельства – пять дней, а вакцинация делается за месяц. В Евросоюзе такие правила. Владелец, который едет туда или сюда, может просто позвонить в консульство и узнать все это, — рассказывает ветеринар.
- По условиям компании «Аэрофлот», для перелета в салоне животное должно быть чипировано, иметь прививку от бешенства, при этом дата установки чипа должна быть до даты прививки. Прививка должна быть сделана не позднее чем за 21 день до поездки.
- Труп замерзшей болонки нашли сотрудники аэропорта 25 декабря около одного из терминалов. Как оказалось, ее хозяйка торопилась в Гамбург и бросила животное на улице при сильных морозах. Поступок женщины осудили в соцсетях.
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