Депутат Екатеринбургской гордумы оспорит в суде повышение стоимости проезда

Народный избранник требует вывести из тени аргументы в пользу повышения тарифов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Депутат Екатеринбургской городской думы (ЕГД) Эдуард Мансуров оспорит в суде повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. Об этом Мансуров 13 января 2017 года рассказал корреспонденту «Нашей Газеты».

«Вывести аргументы на свет божий»

По его словам, он будет подавать заявление в Свердловский областной суд. Депутат признается, что он не надеется на положительный исход дела.

— Цель этого иска — вывести на свет божий аргументы сторонников повышения проезда. Решение о повышении проезда Региональная энергетическая комиссия принимала в закрытом режиме. Соответственно у общественности не было возможности принять какое-либо участие в дискуссии, — пояснил Мансуров.

По словам депутата, чтобы вывести аргументы РЭК на публику, он намерен привести в суд экспертов.

Будет ли участвовать в суде Ройзман?

Против повышения проезда ранее высказывался председатель ЕГД — глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Присоединится ли он к иску, для Мансурова вопрос открытый.

— Я буду подавать иск как физическое лицо, но в общей судебной практике очень редки случаи, когда должностные лица подают такие заявления. У нас в гордуме вопрос повышения проезда не обсуждался, но я рассчитывают, что кто-нибудь из коллег поддержит меня.