Депутат Екатеринбургской гордумы оспорит в суде повышение стоимости проезда

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
Депутат Екатеринбургской городской думы (ЕГД) Эдуард Мансуров оспорит в суде повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. Об этом Мансуров 13 января 2017 года рассказал корреспонденту «Нашей Газеты».
«Вывести аргументы на свет божий»
По его словам, он будет подавать заявление в Свердловский областной суд. Депутат признается, что он не надеется на положительный исход дела.
— Цель этого иска — вывести на свет божий аргументы сторонников повышения проезда. Решение о повышении проезда Региональная энергетическая комиссия принимала в закрытом режиме. Соответственно у общественности не было возможности принять какое-либо участие в дискуссии, — пояснил Мансуров.
По словам депутата, чтобы вывести аргументы РЭК на публику, он намерен привести в суд экспертов.
Будет ли участвовать в суде Ройзман?
Против повышения проезда ранее высказывался председатель ЕГД — глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Присоединится ли он к иску, для Мансурова вопрос открытый.
— Я буду подавать иск как физическое лицо, но в общей судебной практике очень редки случаи, когда должностные лица подают такие заявления. У нас в гордуме вопрос повышения проезда не обсуждался, но я рассчитывают, что кто-нибудь из коллег поддержит меня.
- Напомним, 13 января 2017 года РЭК Свердловской области приняла решение увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга с 26 до 28 рублей.
- Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля 2017 года.