Глобальное потепление: Екатеринбург ждут выходные без морозов и снега

Гадаем до 19 января, а в пятницу, 13-го, не даем в долг и не ссоримся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Уральская зима позволяет екатеринбуржцам расслабиться и провести выходные на природе. По прогнозам Gismeteo, пятница и выходные, 14-15 января, будут без осадков и довольно теплыми.

Сегодня, в пятницу, между прочим, 13-го числа, днем температура воздуха поднимется до -3 градусов. Утром, в 8 часов, было -7, вечером также, ветер 3-4 метра в секунду, осадков не ожидается.

В субботу, 14 января, утром будет -8 градусов, днем потеплеет до -5, вечером снова -8-9. Ветер западный, 2-4 метра в секунду. Снега синоптики не обещают.

В воскресенье, 15 января, похолодает на пару градусов — до -8-9 градусов. Ветер западный, 3 метра в секунду и без осадков.

На следующей неделе, с 16 по 22 января, слегка похолодает: днем будет -10-12, ночью около -15 градусов. Всю неделю будет довольно солнечная погода, без снега.

В наступившем 2017 году «пятница 13» встретится только два раза, а именно в январе и в октябре. В такие дни нужно быть бдительными и осторожными. Первое – нельзя давать деньги в долг, а также занимать деньги. Также нельзя рассказывать кому угодно о своих снах в этот день. А вот главное, не участвовать в скандалах и ссорах.

13 января — это вечер колядок и канун Старого Нового года. Считалось, что это наиболее удачный день для гаданий, во время которых можно узнать правду о будущем.

14 января – это так называемое Перезимье или середина зимы. Отмечается Старый Новый год, и считается, что Рождественские Святки достигли своего апогея. В это же время проводились народные гулянья с песнями, танцами, колядками – так люди пытались отогнать от себя зло.

По одной старинной традиции, 14 января варится кутья – специальная каша с добавлением крупны, изюма, меда и орехов.

15 января отмечается Сильвестров день или Куриный праздник. Продолжаются гуляния, связанные со Святками. В этот день старались не есть мясо. Особенно это касалось птицы — чтобы счастье из дома не упорхнуло.