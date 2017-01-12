Минздрав предупредил свердловчан о грядущей эпидемии гонконгского гриппа

Вакциона от гонконгского гриппа включена в состав прививок, которые ставили россиянам в 2016 году.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
Свердловский минздрав предупредил жителей региона об эпидемии гонконгского гриппа, которая ожидется в конце января - начале февраля 2017 года, сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 13 января.
Врачи предупреждают свердловчан о необходимости прививаться против гриппа, эпидемия которого придет в Свердловскую область совсем скоро. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начался в декабре 2016 года и продолжается во всех российских регионах.
При этом в эпидемии доминирует гонконгский грипп, о котором еще осенью предупреждала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Первые три случая заболевания гонконгским гриппом в Екатеринбурге были зафиксированы в середине декабря. Этот штамм гриппа известен с 60-х годов прошлого века, когда он унес десятки тысяч жизней по всему миру.
Симптомы гонконгского гриппа следующие: температура тела выше 39 градусов, рвотные позывы, диарея, сильные головные боли, боли в конечностях, мышцах и пояснице, сухой кашшель, слезоточивость. При первых признаках болезни следует немедленно обращаться к медикам.
- Врачи напоминают, что грипп грозит смертельно опасными осложнениями. Особенно опасен гонконгский грипп для беременных, пожилых и больных хроническими заболеваниями сердца, сосудов и дыхательной системы.