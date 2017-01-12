На свердловской трассе спасли четырех замерзающих мужчин

Фура и ВАЗ заглохли в 40-градусные морозы на трассе Пермь – Екатеринбург.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Автоинспекторы спасли четырех мужчин, которые попали в сложную ситуацию на Пермском тракте в начале недели, когда в регионе стояли сильные морозы, сообщили в областном управлении ГИБДД сегодня, 13 января.

Полицейские спасли водителя фуры, заглохшей в 40-градусные морозы

Заглохший грузовик автоинспекторы обнаружили в Ачитском районе во время патрулирования Пермского тракта. Тогда стояли 40-градусные морозы, и водитель фуры рискнул замерзнуть в своей машине. По словам водителя, в его грузовике из-за сильных морозов отказала топливная система.

Полицейские посадили замерзшего мужчину в свой автомобиль и помогли ему привести фуру в рабочее состояние.

Трое людей замерзали в сломавшемся на трассе ВАЗе

В тот же день на 185-м километре Пермского тракта другой экипаж сотрудников ДПС спас от морозов трех мужчин, которые сидели в заглохшем ВАЗе. Людей отогрели в служебной машине, а после помогли отбуксировать легковушку.