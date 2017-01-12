Общественный транспорт в Екатеринбурге подорожает с 1 февраля

Теперь нам придется платить за проезд 28 рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 1 февраля 2017 года до 28 рублей. Такое решение сегодня приняла на заседании в присутствии транспортников Региональная энергетическая комиссия.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в Екатеринбургском метрополитене должна подорожать минимум до 28 рублей. Заявку на повышение тарифы подавал директор метро Владимир Шафрай.
Чиновники обсуждали повышение стоимости проезда в Екатеринбурге до 29 рублей, а транспортные компании настаивали на подорожании до 35 рублей.
- Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли в январе 2016 года. Тогда проезд подорожал с 23 до 26 рублей.