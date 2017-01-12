Пайщики «Бухты Квинс» рассказали на телеканале «Россия-1», как их обманул бард Новиков

Знаменитости осудили их и встали на сторону Новикова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Дело барда Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве в отношении пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс», стало темой программы «Прямой эфир», выпуск которой был показан на телеканале «Россия-1» 12 января.

По словам пайщиков «Бухты Квинс», они соблазнились рекламной кампанией жилого комплекса, главным действующим лицом которой был шансонье Новиков. Земля, на которой началось строительство жилого комплекса, принадлежала Новикову, председателем кооператива был сын музыканта. Дома «Бухты» так и не достроили, а Новикова теперь обвиняют в хищении 26 миллионов рублей, заплаченных пайщиками за недостроенные квартиры.

По словам действующего председателя жилого комплекса Зили Булатовой, изначально предполагалось, что дома будут построены в английском стиле, однако на деле построили общежития с квартирами площадью 24 квадратных метра. Пайщики своего жилья так и не получили.

Фото: скрин видео. Лидер пайщиков Зиля Булатова

Еще одна пайщица Алла Афонасьева рассказала, что пыталась обращаться к Новикову, когда начались проблемы, однако во встрече ей отказали. Теперь бард возмущается тем, что пайщики не обращались к нему.

Фото: скрин видео. Пайщица Алла Афонасьева

Знаменитости встали на сторону Александра Новикова

На сторону Новикова встал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который во время программы повышал голос на пайщиков и убеждал их, что бард отдал землю бизнесу. Пайщицам Разин посоветовал проверить договоры и требовать квартиры у тех, чьи подписи на них стоят, так как Новиков ничего не подписывал. По словам Зили Булатовой, подписи принадлежал сыну Новикова, который был также директором компании-застройщика «Дигитал-Ай». Александр Новиков тогда был одним из учредителей этой компании.

Булатова сообщила также, что разрешение на строительство Новиков получил благодаря связям. Разрешение при этом было выдано с нарушениями, так как по-прежнему нет проекта инфраструктуры жилого комплекса.

По словам правозащитника Дмитрия Рожина, у следствия есть документы, из которых ясно, как выводились деньги пайщиков. На документах стоят подписи Новикова и указан процент за обналичивание средств в размере пяти процентов. Квартиры же продавались по цене 65 тысяч рублей за квадратный метр, а на строительство уходило лишь 25 процентов. Разин возразил на это, что эти средства ушли Новикову за землю, хотя сам ранее утверждал, что бард отдал землю бизнесу бесплатно.