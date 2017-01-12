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Пайщики «Бухты Квинс» рассказали на телеканале «Россия-1», как их обманул бард Новиков

Пайщики «Бухты Квинс» рассказали на телеканале «Россия-1», как их обманул бард Новиков
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Фото: скрин видео. В кадре Александр Новиков и лидер пайщиков Зиля Булатова
Знаменитости осудили их и встали на сторону Новикова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Дело барда Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве в отношении пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс», стало темой программы «Прямой эфир», выпуск которой был показан на телеканале «Россия-1» 12 января.

Все материалы о деле Новикова читайте здесь

В обсуждении дела участвовали несколько пайщиков, сотрудники правоохранительных органов и друзья Новикова из числа знаменитостей: музыканты, певцы, продюсеры. Барда на съемках не было – он уехал отдыхать в Арабские Эмираты, несмотря на подписку о невыезде.
 
По словам пайщиков «Бухты Квинс», они соблазнились рекламной кампанией жилого комплекса, главным действующим лицом которой был шансонье Новиков. Земля, на которой началось строительство жилого комплекса, принадлежала Новикову, председателем кооператива был сын музыканта. Дома «Бухты» так и не достроили, а Новикова теперь обвиняют в хищении 26 миллионов рублей, заплаченных пайщиками за недостроенные квартиры. 
 
 
По словам действующего председателя жилого комплекса Зили Булатовой, изначально предполагалось, что дома будут построены в английском стиле, однако на деле построили общежития с квартирами площадью 24 квадратных метра. Пайщики своего жилья так и не получили. 
 
дело александра новикова екатеринбург
Фото: скрин видео. Лидер пайщиков Зиля Булатова
 
Еще одна пайщица Алла Афонасьева рассказала, что пыталась обращаться к Новикову, когда начались проблемы, однако во встрече ей отказали. Теперь бард возмущается тем, что пайщики не обращались к нему.
 
уголовное дело барда александра новикова
Фото: скрин видео. Пайщица Алла Афонасьева

Знаменитости встали на сторону Александра Новикова

На сторону Новикова встал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который во время программы повышал голос на пайщиков и убеждал их, что бард отдал землю бизнесу. Пайщицам Разин посоветовал проверить договоры и требовать квартиры у тех, чьи подписи на них стоят, так как Новиков ничего не подписывал. По словам Зили Булатовой, подписи принадлежал сыну Новикова, который был также директором компании-застройщика «Дигитал-Ай». Александр Новиков тогда был одним из учредителей этой компании. 
 
Булатова сообщила также, что разрешение на строительство Новиков получил благодаря связям. Разрешение при этом было выдано с нарушениями, так как по-прежнему нет проекта инфраструктуры жилого комплекса. 
 
уголовное дело барда александра новикова обсудили на россии 1
 
По словам правозащитника Дмитрия Рожина, у следствия есть документы, из которых ясно, как выводились деньги пайщиков. На документах стоят подписи Новикова и указан процент за обналичивание средств в размере пяти процентов. Квартиры же продавались по цене 65 тысяч рублей за квадратный метр, а на строительство уходило лишь 25 процентов. Разин возразил на это, что эти средства ушли Новикову за землю, хотя сам ранее утверждал, что бард отдал землю бизнесу бесплатно. 
  • «Россия-1» связалась также с Ларисой Ассоновой, которая была партнером Новикова по компании «Домбери» и работала риелтором. Ассонова призналась правоохранительным органам, что помогала похищать средства пайщиков Новикову и его партнеру Михаилу Шилиманову.
  • В поддержку Новикова в эфире программы выступили певец Сергей Куприк, заслуженный артист России Александр Левшин, музыкант Владислав Медяник, певица Любовь Шепилова, продюсер Андрей Разин, назвавший пайщиков предателями, и певец и композитор Владимир Гунбин.

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Маша Шмурыгина, 13.01.2017, 17:30
Тэги: Скандал с Новиковым
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