Дело о пятнице 13-м: почему она считается несчастливым днем

13 причин быть осторожнее в этот день.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

1. Тамплиеры плохо кончили

Самое известное объяснение тому, что пятница, 13-е – мистический день, кроется в легенде о тамплиерах. Как известно (тому, кто не лишен хоть какого-то образования), в пятницу 13 октября 1307 года проживавшие во Франции члены ордена тамплиеров были арестованы чиновниками короля Филиппа. Аресты производились именем Святой инквизиции, а владения тамплиеров конфисковал король. Закончилось все для тамплиеров очень плохо.

2. Тайная вечеря

Кто-то вспоминает еще более ранние времена и Тайную вечерю, проходившую, по легенде, в пятницу. Присутствовало на ней именно 13 человек, последним из которых был Иуда. Хотя у Акунина в книге «Пелагия и красный петух» изложена альтернативная версия тех событий и новый взгляд на участников вечери.

3. День смерти Иисуса

Произошло это 14 нисана 33 года нашей эры – с четверга на пятницу, по нашему исчислению дней недели. Иисус воскрес на третий день, рано утром в воскресенье.

4. Появление Локи испортило всю вечеринку

В германо-скандинавской мифологии есть такой сюжет: в пятницу на Валгалле (небесный чертог) пировали 12 богов, но вскоре на торжество прибыл 13-й, Локи. Бог ссор и неприятностей. Праздник не удался.

5. Високосный месяц у жителей Вавилона

В вавилонском лунно-солнечном календаре в високосном году добавлялся дополнительный 13-й месяц под названием «ворон несчастья».

6. 13-дневка у ацтеков

У ацтеков это таинственное число ассоциировалось с понятием времени, а именно означало завершение временного цикла. Они же полагали, что цифра «13» каким-то образом связана с небесами. В шевелюре одного из их главных божеств насчитывалось тринадцать локонов, а в бороде – столько же прядей. Впрочем, у майя и ацтеков 13 считалось священным числом и не связывалось с понятием смерти. В календаре майя и ацтеков были 13-дневные «недели».

С ацтеками вообще все не просто: на самом деле они никогда себя так не называли – «ацтеки». Самоназвание расы было Мешика (Mexica), откуда затем и произошло название страны Мексика.

7. Больше 13 не собираться!

В Средние века пятницу называли «шабашем ведьм». Считалось, что в этом сборище участвуют 13 ведьм. Но тут тоже следует оговориться: самыми известными датами, предназначенными для шабаша, являются не пятницы, а конкретные дни: 30 апреля (так называемая Вальпургиева ночь) и Юрьевы дни (6 мая и 9 декабря).

8. Казнить нельзя помиловать в пятницу

Пятница была днем казней в Древнем Риме.

9. Как слышится, так и пишется

В Каббале число 13 и смерть обозначаются одинаково: еврейской буквой «мем».

10. Катастрофа «Аполлона-13»

У наших космонавтов с 13-м числом никаких особенных суеверий не связано. Зато в НАСА 13-е число очень не любят. Корабль «Аполлон-13», запущенный в 14 часов 13 минут (13 часов 13 минут по времени центра управления полетов в Хьюстоне) 11 апреля 1970 года (11/4/70 – сумма цифр дает 13) с комплекса 39 (трижды 13). Корабль должен был войти в лунную орбиту 13 апреля, но потерпел катастрофу из-за взрыва кислородного бака на борту.

11. Я не одна приду, я с мишкой приду

Во Франции, если за столом собирается 13 человек, то к ним обязательно подсаживают какой-нибудь манекен. А в Англии – плюшевого медвежонка. «13 сотрапезников» называется один из детективов Агаты Кристи.

12. Если не хочется работать в этот день

Иоганн Вольфганг Гете в такие дни весь день проводил в своей кровати. Уинстон Черчилль никогда никуда не ездил в пятницу 13-го, за исключением крайних случаев. То же рассказывают о Наполеоне и Марке Твене, Франклине Рузвельте. Наполеон в этот день воздерживался от проведения военных действий.

13. Все неспроста

Год делится на 12 месяцев и 12 знаков Зодиака, день и ночь продолжаются по 12 часов. Число 13 начинает новый цикл и как бы нарушает равновесие, достигнутое в предыдущем. Поэтому 13 считается числом смерти, неприятностей, мистических совпадений и загадочных происшествий.

«Проходите под лестницу»

Одним из самых популярных разрушителем легенды был американец Вильям Фоулер.

Он основал свой клуб, который назывался «Клубом Тринадцати», в котором члены клуб собирались ужинать группами по 13 человек. Первое их собрание приходилось, конечно же, на пятницу 13-ого – 13 января 1881 года. Чтобы погрузиться в атмосферу «невезучести» еще больше, все члены клуба входили в помещение через дверной проем под лестницей, садились все за один стол и не начинали ужинать до тех пор, пока не были убеждены, что на стол было рассыпано достаточно соли. Лишним будет упоминание, что здание, в котором они все собирались, находилось под номером 13.

«А у нас число счастливое»

Китайская «Книга перемен» трактует число 13 как счастливое.

Основатели США также явно симпатизировали числу 13. Возможно, это было связано с тем, что штатов на момент обретения независимости от Англии было именно 13. Число 13 представлено во всех элементах герба США.