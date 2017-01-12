Наверх
Выходные в Екатеринбурге с 14 по 15 января: велосипедная гонка, «Черный квадрат» по-новому и библиотека «Об этом»
09:00, сегодня
Глобальное потепление: Екатеринбург ждут выходные без морозов и снега
09:16, сегодня
Дело о пятнице 13-м: почему она считается несчастливым днем
08:45, сегодня
В Екатеринбурге цены в «Эльдорадо» оказались не «лучшими»: магазином заинтересовался УФАС
08:32, сегодня
На Уралмаше из дома ушел 16-летний подросток, не взяв с собой даже мобильного телефона
08:08, сегодня1
Оставят ли Екатеринбург без автобусов? Автор новой схемы объяснил причину паники горожан
20:31, 12.01.2017
Екатеринбурженку, осужденную за репост видео с издевательствами над детьми, посадили в карцер
20:10, 12.01.2017
В Екатеринбурге изнасилование 15-летней девушки раскрыли спустя шесть лет
19:55, 12.01.2017
Друзья убитой в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой собирают деньги, чтобы помочь ее маленьким сыновьям
19:40, 12.01.2017
Изменения фасадов зданий в Екатеринбурге: как это будет и кто за это заплатит
19:20, 12.01.2017
Екатеринбуржец отсудил 246 тысяч рублей у дорожных служб за упавший на автомобиль снег
19:07, 12.01.2017
Екатеринбуржцы создали петицию против новой маршрутной схемы города
19:05, 12.01.2017
Власти Екатеринбурга сократили зону парковок на одну улицу
18:27, 12.01.2017
В Екатеринбурге скорая не приехала к больному ребенку с температурой 40 градусов
18:20, 12.01.2017
Кто заработал с «Нашей Газетой» на 12 января 2017 года
18:13, 12.01.2017
«Ребенка не вывели из наркоза»: в Екатеринбурге начался процесс по делу о гибели девочки после посещения стоматолога
17:23, 12.01.2017
Тагильчанка Дарья Зембицкая была еще жива, когда муж закопал ее в сугробе
17:21, 12.01.20171
ГИБДД исполнила угрозу: в Екатеринбурге ограничат автобусный маршрут из-за плохой уборки дороги
17:19, 12.01.2017
Ушел из дома с ружьем и не вернулся: в Полевском ищут 46-летнего мужчину
17:02, 12.01.2017
В Ревде и Дегтярске отменили все рейсовые автобусы
16:38, 12.01.2017
Коммерческие перевозчики подадут в суд на Администрацию Екатеринбурга из-за новой маршрутной схемы
16:15, 12.01.2017
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2017 год
16:00, 12.01.2017
Депутата свердловского Заксобрания лишили прав за вождение в пьяном виде
15:31, 12.01.2017
Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2017 года
15:25, 12.01.2017
В Екатеринбурге лопнувшее колесо троллейбуса разбило стекла в «десятке»
15:06, 12.01.2017
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поддержал сокращение автобусных маршрутов в Екатеринбурге
14:38, 12.01.2017
И рыбка, и пчелка, и кошечка: с 2018 года все домашние животные в РФ должны быть прочипированы и занесены в реестр
14:34, 12.01.20172
Екатеринбургский бард Александр Новиков, обвиняемый в мошенничестве, покинул страну
14:04, 12.01.2017
Екатеринбурженка бросила в аэропорту собаку, которую не пустили на борт
13:49, 12.01.20172
«Будут ошибки и сбои»: Алексей Беззуб призвал горожан не паниковать из-за сокращения маршрутов в Екатеринбурге
13:38, 12.01.2017
Минфин РФ предложил увеличить стоимость водки к лету 2017 года
13:03, 12.01.20171
Новые маршруты автобусов, которые появятся в Екатеринбурге с лета 2017 года
12:50, 12.01.20172
Муж погибшей молодой мамы из Нижнего Тагила сознался в ее убийстве на «детекторе лжи»
12:45, 12.01.20171
В Свердловской области увеличили материнский капитал
12:40, 12.01.2017
На свердловской трассе полицейские спасли замерзающую семью с маленьким ребенком
12:20, 12.01.20171
Попытка номер два: в Екатеринбурге идет суд по делу депутата Армена Карапетяна
11:47, 12.01.2017
«Главное — выдыхать добро»: таков последний статус убийцы Даши Зембицкой, травля которого началась в соцсетях
11:28, 12.01.20171
10-летнего мальчика, сбежавшего из социального центра в Екатеринбурге, нашли у родных
10:40, 12.01.2017
Фотоконкурс «Мечты о лете»
10:00, 12.01.2017
В Екатеринбурге автовладельцы жалуются на проблемы с получением полисов ОСАГО через Интернет
09:20, 12.01.2017
Екатеринбуржцы за границей: похороны с петардами, современные проспекты и разбитые лачуги Филиппин
09:00, 12.01.20173
«Ясновидящие сказали, что она жива»: погибшую Дарью Зембицкую в Нижнем Тагиле все это время искали родные
08:57, 12.01.20172
Тело Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила нашли в сугробе на трассе: под подозрением бывший муж
08:24, 12.01.20175
Соединяя берега: все мосты Екатеринбурга
08:18, 12.01.20173
Оперный певец Дмитрий Хворостовский начал в больнице готовиться к концерту в Екатеринбурге
20:41, 11.01.2017
Подозрение на травму позвоночника: на юго-западе Екатеринбурга в аварии пострадал 7-летний мальчик
20:01, 11.01.2017
На уборку и обновление стелы «Европа–Азия» под Екатеринбургом уйдет почти полмиллиона из городского бюджета
19:55, 11.01.2017
В Екатеринбург приходит каршеринг: как это будет выглядеть
19:41, 11.01.2017
Новая маршрутная схема Екатеринбурга: какие маршруты общественного транспорта отменят с 1 июля этого года
19:06, 11.01.201710
С родственников пропавшей Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила потребовали выкуп
18:10, 11.01.2017
Тест ко Всемирному дню «Спасибо»: проверьте, насколько вы вежливы
18:02, 11.01.20172

В Екатеринбурге цены в «Эльдорадо» оказались не «лучшими»: магазином заинтересовался УФАС

В Екатеринбурге цены в «Эльдорадо» оказались не «лучшими»: магазином заинтересовался УФАС
16+
Фото: biz.a42.ru
Екатеринбуржец пожаловался антимонопольщикам на недобросовестную рекламу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В Екатеринбурге УФАС возбудило дело в отношении магазина «Эльдорадо» за его рекламу продукции. Екатеринбуржец пожаловался на слова «лучшие цены». Znak.com 12 января написал, что как посчитал мужчина, в других магазинах аналогичные товары стоят также или даже дешевле.

— Заявителю не понравилось, что в рекламе магазина «Эльдорадо» в Екатеринбурге в ТЦ «Дирижабль», а также по адресу улица 8 Марта, 187 используются прилагательные превосходной степени сравнения в отношении продукции магазина. Например, создатели рекламы заявляли, что в «Эльдорадо» «лучшие цены», «сравниваем цены — предлагаем лучшее». Между тем заявитель установил, что в магазине бытовой техники «М.Видео» цена на некоторые позиции товаров такие же, как и в «Эльдорадо», — уточнили в ведомстве.

В УФАС пояснили, что, согласно пункту 1 части 2 статьи 5 закона «О рекламе», реклама производителя, которая содержит некорректное сравнение с аналогичным товаром другого производителя, считается недобросовестной и недостоверной.
  • По закону, если в рекламном тексте стоят сравнительные характеристики, то обязательно должен быть указан и объективный критерий сравнения. В данной рекламе «Эльдорадо» этого также не было, и в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе», реклама также признана недостоверной. Магазину грозит крупный штраф.
Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 13.01.2017, 08:32
Тэги: Бизнес, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

ВУЗ Пусть говорят Криминал Новости Ельцин-центр Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Смерть Сибирская язва Кризис и санкции Медицина Животные Катастрофа Экономия В Египте разбился самолет с российскими туристами Происшествия СМИ Новости дня Дороги Шоу-бизнес Расстрел на Депутатской Статистика Скорая помощь История успеха Выставки Военный репортаж Мода Семья Дом-2 Хэллоуин-2015 Дети Хоккей Спорт Экономика Студенты Еда Отключение света Уралмаш, Эльмаш Интервью Женщины Самолет Минобороны упал в Якутии Мировые новости Коллекторы Эксклюзив Культура Расписание Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Конкурсы Новости России Красота Ошибки врачей Развлечения Крушение самолета под Ростовом Фото Недвижимость Голодовка в колонии Личное Приговор Лошагину Гололед Деньги Необычное Жизнь в городе Строительство Баскетбол Обрушение крыши на Калинина Снос монастыря на Качканаре Секс Производство Горячее Кто заработал Мужчины Политика Знаменитости Погода Волейбол Путин Рецензия ДТП Искусство Грипп в Екатеринбурге Ловец покемонов Отдых В Екатеринбурге -40 градусов Бизнес Самолет Интернет МЧС Парковки Скандалы Дорожные воины Расстрел Футбол Доска позора Авто Психология Здоровье Суд Репортаж Школа Образование Война ритуальных агентств ГИБДД Отношения Ту 154 Скандал с Новиковым Грипп Бэби-боксы Общественный транспорт Биатлон Высокие технологии ЧМ-2018 Слухи Религия Позитив Приостановка полетов в Египет История Екатеринбурга Туризм Транспорт Дело Пьянкова Растения Видео Взрыв Лайфхак Опрос Храм святой Екатерины Мультимедиа Розыск Корь Пожар Музыка Рейтинг Мистика Мотоциклы Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка ИГИЛ ЖКХ ЗАГС Афиша Взятки Горящие авто Тест Убийство в Рахмангулово Новый год

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru