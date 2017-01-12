В Екатеринбурге цены в «Эльдорадо» оказались не «лучшими»: магазином заинтересовался УФАС

Екатеринбуржец пожаловался антимонопольщикам на недобросовестную рекламу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

— Заявителю не понравилось, что в рекламе магазина «Эльдорадо» в Екатеринбурге в ТЦ «Дирижабль», а также по адресу улица 8 Марта, 187 используются прилагательные превосходной степени сравнения в отношении продукции магазина. Например, создатели рекламы заявляли, что в «Эльдорадо» «лучшие цены», «сравниваем цены — предлагаем лучшее». Между тем заявитель установил, что в магазине бытовой техники «М.Видео» цена на некоторые позиции товаров такие же, как и в «Эльдорадо», — уточнили в ведомстве.