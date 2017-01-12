В Екатеринбурге цены в «Эльдорадо» оказались не «лучшими»: магазином заинтересовался УФАС

Екатеринбуржец пожаловался антимонопольщикам на недобросовестную рекламу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
В Екатеринбурге УФАС возбудило дело в отношении магазина «Эльдорадо» за его рекламу продукции. Екатеринбуржец пожаловался на слова «лучшие цены». Znak.com 12 января написал, что как посчитал мужчина, в других магазинах аналогичные товары стоят также или даже дешевле.
— Заявителю не понравилось, что в рекламе магазина «Эльдорадо» в Екатеринбурге в ТЦ «Дирижабль», а также по адресу улица 8 Марта, 187 используются прилагательные превосходной степени сравнения в отношении продукции магазина. Например, создатели рекламы заявляли, что в «Эльдорадо» «лучшие цены», «сравниваем цены — предлагаем лучшее». Между тем заявитель установил, что в магазине бытовой техники «М.Видео» цена на некоторые позиции товаров такие же, как и в «Эльдорадо», — уточнили в ведомстве.
В УФАС пояснили, что, согласно пункту 1 части 2 статьи 5 закона «О рекламе», реклама производителя, которая содержит некорректное сравнение с аналогичным товаром другого производителя, считается недобросовестной и недостоверной.
- По закону, если в рекламном тексте стоят сравнительные характеристики, то обязательно должен быть указан и объективный критерий сравнения. В данной рекламе «Эльдорадо» этого также не было, и в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе», реклама также признана недостоверной. Магазину грозит крупный штраф.