Призовой фонд – два миллиона рублей: в Екатеринбурге пройдет «Лыжня России – 2017»

Забеги стартуют 11 февраля в 12.00 часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

11 февраля во всех районах Екатеринбурга пройдут забеги в рамках «Лыжни России – 2017», сообщили в городской Администрации сегодня, 13 января.

Менее месяца остается до старта «Лыжни России – 2017», подготовка трассы у выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», где пройдет областной тур, уже началась. По словам министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, особое внимание при подготовке лыжни будет уделено безопасности участников, доступности медицинской помощи и питанию.

К услугам всех гостей «Лыжни России – 2017» будет подготовлена большая парковка, расположенная на территории «ЭКСПО». С 10.00 часов от станции метро «Ботаническая» начнут курсировать бесплатные автобусы, на которых можно будет добраться до «ЭКСПО».

Старт забегов – в 12.00 часов 11 февраля. В Орджоникидзевском районе сбор лыжников будет проводиться на территории лыжной базы спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» на улице Краснофлотцев, 48, и на лыжной базе спорткомплекса «Уралмаш» на улице Бакинских Комиссаров, 13.

В Екатеринбурге главной городской плошадкой «Лыжни России – 2017» станет лыжная база Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления на улице Прониной, 35.

На призовой фонд мероприятия в 2017 году выделено два миллиона рублей.

Фоторепортаж НАШЕЙ с «Лыжни России – 2016» смотрите здесь.

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