После запрета на проезд по Окружной дорожные рабочие всю ночь чистили улицу от снега

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Вечером в четверг, 12 января, дорожники начали активно убирать снег и чистить дорогу на Окружной. Это было сделано из-за запрета сотрудников ГИБДД использовать эту улицу на Вторчермете из-за наледи и сугробов.



Как сообщили в «Ночных новостях», к 9 вечера 12 числа на Окружную приехало около 10 машин спецтехники, в том числе 2 снегопогрузчика, несколько грейдеров и 2 бригады рабочих.

– Здесь образовались снежные валы, а также осевой накат вдоль бордюра, что привело к сужению проезжей части. Основной сложностью, с которой дорожники столкнулись в начале работ, были транспортные заторы, – прокомментировал мастер Чкаловского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Олег Паньшин.

Фото: ИА «Ночные новости»

К утру 13 января дорожники с помощью грейдеров убрали образовавшиеся накаты и промели всю дорогу. Сегодня ее должны посыпать «Бионордом» против обледенелости. После чего затруднений движения на ней уже быть не должно.

Экстренный выезд спецтехники на Окружную произошел после того, как ГИБДД решила закрыть для движения всю улицу — утром 12 января здесь на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 56-летняя женщина. С черепно-мозговой травмой и переломом костей таза ее увезли в больницу. «Киа Сид» не смогла остановиться перед пешеходным переходом из-за плохого состояния дороги.

При обследовании места ДТП инспекторы выявили снежный накат и валы, образовавшиеся вдоль бордюрного камня и значительно заужающие проезжую часть.