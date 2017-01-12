После запрета на проезд по Окружной дорожные рабочие всю ночь чистили улицу от снега

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
Вечером в четверг, 12 января, дорожники начали активно убирать снег и чистить дорогу на Окружной. Это было сделано из-за запрета сотрудников ГИБДД использовать эту улицу на Вторчермете из-за наледи и сугробов.
Как сообщили в «Ночных новостях», к 9 вечера 12 числа на Окружную приехало около 10 машин спецтехники, в том числе 2 снегопогрузчика, несколько грейдеров и 2 бригады рабочих.
Как сообщили в «Ночных новостях», к 9 вечера 12 числа на Окружную приехало около 10 машин спецтехники, в том числе 2 снегопогрузчика, несколько грейдеров и 2 бригады рабочих.
– Здесь образовались снежные валы, а также осевой накат вдоль бордюра, что привело к сужению проезжей части. Основной сложностью, с которой дорожники столкнулись в начале работ, были транспортные заторы, – прокомментировал мастер Чкаловского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Олег Паньшин.
Фото: ИА «Ночные новости»
К утру 13 января дорожники с помощью грейдеров убрали образовавшиеся накаты и промели всю дорогу. Сегодня ее должны посыпать «Бионордом» против обледенелости. После чего затруднений движения на ней уже быть не должно.
- Экстренный выезд спецтехники на Окружную произошел после того, как ГИБДД решила закрыть для движения всю улицу — утром 12 января здесь на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 56-летняя женщина. С черепно-мозговой травмой и переломом костей таза ее увезли в больницу. «Киа Сид» не смогла остановиться перед пешеходным переходом из-за плохого состояния дороги.
- При обследовании места ДТП инспекторы выявили снежный накат и валы, образовавшиеся вдоль бордюрного камня и значительно заужающие проезжую часть.
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