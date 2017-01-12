Наверх
В Нижнем Тагиле арестовали подозреваемого в убийстве Дарьи Зембицкой
19:56, сегодня
К чему приводит ревность: в Полевском муж зарезал мать двоих детей
19:44, сегодня1
В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега перекрыли шесть улиц
19:34, сегодня
«Хоть сама не верю я в эти суеверия!» Тест от «Нашей Газеты» – насколько вы суеверный человек?
19:30, сегодня1
Полицейские Верхней Салды задержали квартирного вора
19:09, сегодня
Минздрав предупредил свердловчан о грядущей эпидемии гонконгского гриппа
19:05, сегодня
Из Екатеринбурга уйдет 700 автобусов: чиновники рассказали, на чем будут ездить пассажиры
18:48, сегодня
Болонка Тори погибла в аэропорту Кольцово из-за 9 тысяч рублей
18:25, сегодня1
И ни девушки, ни авто: в Каменске-Уральском судебный пристав после флирта забрала арестованную машину
18:00, сегодня1
В Екатеринбурге третьеклассника нашли повешенным
17:50, сегодня
Пайщики «Бухты Квинс» рассказали на телеканале «Россия-1», как их обманул бард Новиков
17:30, сегодня
В «Город.PRO» рассказали, когда маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге станут понятными
17:26, сегодня
«Дети дышали этим запахом»: екатеринбуржец о разлагающемся трупе в общежитии на Комвузовской
16:44, сегодня
Невыносимо прекрасно: рецензия на фильм «Ла-Ла-Лэнд»
15:40, сегодня
Насколько цена поездки в Екатеринбурге ниже, чем в Европе, и выше, чем на Дальнем Востоке
15:20, сегодня2
Проснулись: власти Екатеринбурга пообещали когда-нибудь объяснить работу новой маршрутной схемы
14:36, сегодня
Эксперты установили причину смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой
14:28, сегодня
Призовой фонд – два миллиона рублей: в Екатеринбурге пройдет «Лыжня России – 2017»
14:00, сегодня
Депутат Екатеринбургской гордумы оспорит в суде повышение стоимости проезда
13:55, сегодня1
На свердловской трассе спасли четырех замерзающих мужчин
13:35, сегодня
На ЕКАД автобус с пассажирами протаранил легковушку, водитель серьезно пострадал
13:35, сегодня
Полицейских пришлось откачивать: разлагающийся труп мужчины отравлял жильцов общежития в Екатеринбурге
13:31, сегодня1
Публичные сожжения, пытки и замурованные крестьяне: 5 мест в Екатеринбурге с жуткой историей
13:09, сегодня
Родные назвали день прощания с трагически погибшей тагильчанкой Дарьей Зембицкой
11:50, сегодня
Доктора Лизу опознали среди погибших в авиакатастрофе Ту-154
11:26, сегодня
Общественный транспорт в Екатеринбурге подорожает с 1 февраля
11:10, сегодня1
После запрета на проезд по Окружной дорожные рабочие всю ночь чистили улицу от снега
11:00, сегодня
«Вечно молодой» и «Убили негра» с оркестром: в Ельцин Центре прошла закрытая вечеринка «Старого нового рока – 2017»
10:06, сегодня
Глобальное потепление: Екатеринбург ждут выходные без морозов и снега
09:16, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 14 по 15 января: велосипедная гонка, «Черный квадрат» по-новому и библиотека «Об этом»
09:00, сегодня
Дело о пятнице 13-м: почему она считается несчастливым днем
08:45, сегодня1
В Екатеринбурге цены в «Эльдорадо» оказались не «лучшими»: магазином заинтересовался УФАС
08:32, сегодня
На Уралмаше из дома ушел 16-летний подросток, не взяв с собой даже мобильного телефона
08:08, сегодня1
Оставят ли Екатеринбург без автобусов? Автор новой схемы объяснил причину паники горожан
20:31, 12.01.2017
Екатеринбурженку, осужденную за репост видео с издевательствами над детьми, посадили в карцер
20:10, 12.01.2017
В Екатеринбурге изнасилование 15-летней девушки раскрыли спустя шесть лет
19:55, 12.01.2017
Друзья убитой в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой собирают деньги, чтобы помочь ее маленьким сыновьям
19:40, 12.01.2017
Изменения фасадов зданий в Екатеринбурге: как это будет и кто за это заплатит
19:20, 12.01.2017
Екатеринбуржец отсудил 246 тысяч рублей у дорожных служб за упавший на автомобиль снег
19:07, 12.01.2017
Екатеринбуржцы создали петицию против новой маршрутной схемы города
19:05, 12.01.2017
12 января в Екатеринбурге: трагическая смерть Дарьи Зембицкой и транспортная система
18:58, 12.01.2017
Власти Екатеринбурга сократили зону парковок на одну улицу
18:27, 12.01.2017
В Екатеринбурге скорая не приехала к больному ребенку с температурой 40 градусов
18:20, 12.01.2017
Кто заработал с «Нашей Газетой» на 12 января 2017 года
18:13, 12.01.2017
«Ребенка не вывели из наркоза»: в Екатеринбурге начался процесс по делу о гибели девочки после посещения стоматолога
17:23, 12.01.2017
Тагильчанка Дарья Зембицкая была еще жива, когда муж закопал ее в сугробе
17:21, 12.01.20171
ГИБДД исполнила угрозу: в Екатеринбурге ограничат автобусный маршрут из-за плохой уборки дороги
17:19, 12.01.2017
Ушел из дома с ружьем и не вернулся: в Полевском ищут 46-летнего мужчину
17:02, 12.01.2017
В Ревде и Дегтярске отменили все рейсовые автобусы
16:38, 12.01.2017
Коммерческие перевозчики подадут в суд на Администрацию Екатеринбурга из-за новой маршрутной схемы
16:15, 12.01.2017
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2017 год
16:00, 12.01.2017

В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега перекрыли шесть улиц

В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега перекрыли шесть улиц
16+
Фото: екатеринбург.рф
Общественному транспорту запретили ездить по ним.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В Екатеринбурге автоинспекция закрыла для движения общественного транспорта шесть улиц, не очищенных от снега, сообщили в ГИБДД 13 января.
 
Автоинспекторы обнаружили снежные накаты, колеи и снежные валы на шести екатеринбургских улицах. В результате общественному транспорту запретили ездить по участку улицы Громова от Бардина до Онуфриева, по улице Учителей от улицы Уральской до Сулимова, по улице Новгородцейвой, по переулку Теплоходный от улицы Таватуйская до Технической, по улице Коуровской от Таватуйской до Технической и по улице Крауля от улицы Танкистов до Рабочих. 
 
На перечисленных участках инспекторы обнаружили 12-сантиметровую колею и снежные валы, из-за которых дороги сужаются от одного до полутора метров. 
  • После проверки были возбуждены административные дела за каждый участок, главы администраций городских районов получили предписания с требованием устранить нарушения. До тех пор, пока это не произойдет, общественный транспорт по закрытым участкам ездить не будет. 

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 13.01.2017, 19:34
Тэги: Общественный транспорт, Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

ВУЗ Сибирская язва Ельцин-центр Горящие авто Необычное Шоу-бизнес Рецензия В Египте разбился самолет с российскими туристами Строительство Секс Музыка Новости Новости России Развлечения Происшествия Горячее Деньги Дорожные воины Образование Тест Новый год Кто заработал Конкурсы Биатлон Суд СМИ Красота Дело Пьянкова Экономия Скандалы Статистика Политика ДТП Храм святой Екатерины Культура Катастрофа Личное Пусть говорят Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Дети Студенты Репортаж Спорт ГИБДД Лайфхак Общественный транспорт Мотоциклы Религия Туризм Парковки Путин Приговор Лошагину Обрушение крыши на Калинина Мировые новости Слухи Пожар Семья Мода Ошибки врачей Школа Транспорт Хэллоуин-2015 ИГИЛ Отношения Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка История успеха Мужчины Футбол Голодовка в колонии Жизнь в городе Взрыв Розыск ЗАГС Рейтинг Авто Погода Ту 154 Медицина Коллекторы Снос монастыря на Качканаре Убийство в Рахмангулово Отдых Расписание Опрос ЧМ-2018 Самолет Самолет Минобороны упал в Якутии Позитив Смерть Афиша Кризис и санкции Скорая помощь Бизнес Отключение света Уралмаш, Эльмаш Грипп Мультимедиа Дом-2 Производство Интервью Эксклюзив Новости дня Война ритуальных агентств Бэби-боксы Экономика История Екатеринбурга Военный репортаж Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мистика Фото Животные Интернет ЖКХ Выставки Растения Высокие технологии МЧС Искусство Корь Расстрел Гололед Еда Криминал Доска позора Недвижимость Дороги Скандал с Новиковым Здоровье Видео Психология Баскетбол Приостановка полетов в Египет Ловец покемонов Взятки Волейбол Крушение самолета под Ростовом Хоккей Грипп в Екатеринбурге В Екатеринбурге -40 градусов Женщины Расстрел на Депутатской Знаменитости

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru