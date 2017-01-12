В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега перекрыли шесть улиц

Общественному транспорту запретили ездить по ним.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В Екатеринбурге автоинспекция закрыла для движения общественного транспорта шесть улиц, не очищенных от снега , сообщили в ГИБДД 13 января.

Автоинспекторы обнаружили снежные накаты, колеи и снежные валы на шести екатеринбургских улицах. В результате общественному транспорту запретили ездить по участку улицы Громова от Бардина до Онуфриева, по улице Учителей от улицы Уральской до Сулимова, по улице Новгородцейвой, по переулку Теплоходный от улицы Таватуйская до Технической, по улице Коуровской от Таватуйской до Технической и по улице Крауля от улицы Танкистов до Рабочих.

На перечисленных участках инспекторы обнаружили 12-сантиметровую колею и снежные валы, из-за которых дороги сужаются от одного до полутора метров.

После проверки были возбуждены административные дела за каждый участок, главы администраций городских районов получили предписания с требованием устранить нарушения. До тех пор, пока это не произойдет, общественный транспорт по закрытым участкам ездить не будет.

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